Pracownik może krócej chorować od drugiej połowy 2024 r.! Zmieniły się przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia

Ile można być na L4?

Zasiłek chorobowy przysługuje w dwóch okresach niezdolności do pracy, jednak są pewne limity czasowe i nie może to być dłużej niż: 182 dni czy też 270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży. Jest to tak zwany jeden okres zasiłkowy, np. z tytułu jednej choroby. Po tym okresie można skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego czy też z kolejnego okresu zasiłkowego w zakresie innej choroby. Do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) wlicza się niezależnie od przyczyny niezdolności do pracy: okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni. Jeżeli więc między jednym L4 a drugim minęło mniej niż 60 dni, to oba okresy pobierania zasiłku chorobowego sumują się, a co za tym idzie można wyczerpać szybciej niż się zakładało okres zasiłkowy.