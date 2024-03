Studia doktoranckie przedłużone do 31 grudnia 2024 r. Później już tylko szkoły doktorskie. Co z ubezpieczeniem doktorantów? W dniu 1 lutego ogłoszono ustawę o zmianach w szkolnictwie wyższym. Celem nowelizacji było m.in. zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. Dlaczego? Ponieważ termin zakończenia prowadzenia studiów doktoranckich został określony na dzień 31 grudnia 2024 r. Wiąże się to z tym, że wprowadzono nową formę tj. szkoły doktorskie, które po 31 grudnia 2024 r. zastąpią całkowicie studia doktoranckie.

