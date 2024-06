Lokata nie zagwarantuje takiego zysku, ale PPK już tak [zysk statystycznego uczestnika PPK oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. wyniósł od 128% do 170%]

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia na uprawnienia uczestnika PPK a obowiązek sprawdzenia partycypacji w PPE na dzień 1 lipca 2024 r. To teraz bolączka pracodawców. Pracownicy się cieszą, bo lokata nie zagwarantuje takiego zysku, ale PPK już tak. Z danych wynika, że zysk statystycznego uczestnika PPK oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. wyniósł od 128% do 170%.

Co to jest PPK?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. To dobrowolna forma oszczędzania na przyszłość, z przeznaczeniem wypłaty na emeryturze, żeby była większa. Ważne jest to, że w oszczędzaniu uczestniczy pracownik, pracodawca oraz państwo. Aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania PPK jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jak stanowi ustawa: PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele (np. remont czy kwestie zdrowotne).

Każda osoba zatrudniona jest zapisywana do programu automatycznie, przy czym może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Ważne Wpłaty dokonywane do PPK są finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK z własnych środków: Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%;

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika wynosi co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa to: jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK oraz coroczne dopłaty: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

Bieżące dane o PPK

PFR Portal PPK opublikował dane o programie, aktualne na dzień 31 maja 2024 r. (dane pochodzą z Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR SA.). Według danych: w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,50 mln osób, co oznacza wzrost m/m o 20 tysięcy osób. Rośnie także liczba aktywnych rachunków PPK – jest ich aktualnie 4,14 mln. Partycypacja w programie wynosi 47,66%, przy czym najbardziej dynamicznie rośnie w firmach zatrudniających ponad 250 osób. Tam partycypacja osiągnęła 75,70%. Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 880 mln złotych, co daje kwotę 26,47 mld złotych. Średni koszt prowadzenia PPK pozostał bez zmian na poziomie 0,331%. Zarządzaniem PPK zajmuje się aktualnie 17 instytucji finansowych. Średnie opłaty za zarządzanie wraz z innymi kosztami administracyjnymi lub operacyjnymi oraz kosztami transakcji wynoszą 1,07% inwestycji rocznie.

Zysk statystycznego uczestnika PPK (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 128% do 170%. Bardzo dobra koniunktura na rynku finansowym powoduje, że najlepsze wyniki osiągają fundusze PPK z dalekim horyzontem czasowym, a więc te, w których portfelu przeważa część udziałowa. Co ciekawe, wzrosła średnia wieku uczestników PPK. Aktualnie najchętniej w programie oszczędzają 40-latkowie.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 lipca 2024 r. ma wpływ na uprawnienia uczestnika PPK

Jak podaje PFR Portal PPK obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK (do nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia) może korzystać tylko taki uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym miesiącu.

Ważne OBNIŻENIE PPK OD 1 LIPCA 2024 Od 1 lipca 2024 r. uczestnik PPK będzie mógł korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie - osiągane z różnych źródeł - nie będzie przekraczać 5160 zł. Do końca czerwca br. limit ten był niższy (5090,40 zł).

Pracodawca ma obowiązek sprawdzić partycypację w PPE na dzień 1 lipca 2024 R.

Podmiot zatrudniający, który nie uruchomił PPK z uwagi na prowadzenie PPE, musi pamiętać, że uprawnienie do niewdrożenia PPK nie przysługuje mu bezterminowo. Zależy ono m.in. od partycypacji w PPE na dzień 1 lipca. Pracodawcy prowadzący PPE mają także obowiązek, dwa razy w roku - do 31 stycznia oraz do 31 lipca, przekazać Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. oświadczenie o liczbie pracowników i uczestników PPE zatrudnionych u danego pracodawcy.

Podstawa prawna Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427)

Źródło: PFR Portal PPK.