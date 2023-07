Centralna Informacja Emerytalna (CIE) ma zbierać kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, dzięki któremu każdy obywatel będzie miał pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności emerytalnych, bez względu na ich źródło. Nowy system zapewni w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych w: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE.

Centralna Informacja Emerytalna - co to jest?

W dniu 11 lipca 2023 r. do Senatu i Prezydenta RP trafiła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (dalej jako: ustawa).

Centralna Informacja Emerytalna (CIE) to zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie.

Konieczny jest profil na CIE

Dostęp do usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE wymaga założenia przez osobę fizyczną profilu CIE. Założenie profilu CIE i korzystanie z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE jest dobrowolne i nieodpłatne.

To właśnie dzięki temu profilowi i koncie będzie można uzyskać kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, dzięki któremu każdy obywatel będzie miał pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności emerytalnych, bez względu na ich źródło.

Nowy system zapewni w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych w: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE.

Dane będą przekazywane różnym instytucjom!

Portal udostępnia nieodpłatnie:

ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych

Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna

Narodowemu Bankowi Polskiemu

KNF

dane dotyczące informacji emerytalnych oraz dane dotyczące korzystania przez zainteresowanych z systemu CIE, w tym dane o uwierzytelnieniu w systemie CIE i dane o korzystaniu z usług elektronicznych.

Na szczęście dane mają być przekazywane w formie uniemożliwiającej ich powiązanie ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, w szczególności w celu przygotowania opracowań analitycznych i statystycznych, w tym opracowań podlegających publikacji.

Jakie informacje można pozyskać z portalu CIE?

Portal za pomocą systemu CIE świadczy zainteresowanemu następujące usługi elektroniczne dostępu do:

1) danych i informacji dotyczących zainteresowanego: posiadanych przez zainteresowanego produktach emerytalnych oraz zgromadzonych przez zainteresowanego środkach emerytalnych;

2) danych przetwarzanych w systemie CIE, które dotyczą danego zainteresowanego;

3) informacji dotyczących gromadzenia i zarządzania środkami emerytalnymi przekazanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, KNF, ZUS, KRUS, PFR S.A. oraz PFR Portal;

4) oszacowanie prognozowanych świadczeń emerytalnych, w tym w oparciu o scenariusze gromadzenia środków emerytalnych w przyszłości

Co jest powodem wprowadzenia CIE?

Jak podaje projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy:

"(…) Polacy nie mają komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości. Co prawda instytucje finansowe i ZUS dostarczają informacji o stanie kont, udostępniają także internetowo możliwość sprawdzania stanu rachunków, ale jest to wiedza rozproszona, wymagająca posiadania i pamiętania kilku loginów i haseł dostępowych. Ponadto informacje te są również prezentowane w różnej formie. Nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca, gdzie taką informację można całościowo uzyskać bez konieczności zwracania się do wielu instytucji. Powoduje to także niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu, a nawet potencjalnie ograniczone zaufanie do instytucji gromadzących oszczędności.

Utrudniony dostęp do informacji o środkach ze składek i dobrowolnych wpłatach w praktyce uniemożliwia ocenę poziomu świadczeń, na jakie zainteresowani mogą liczyć w przyszłości. Ponadto osoby gromadzące oszczędności nie mają wiedzy i pewności, czy wskazały w razie swojej śmierci osoby uposażone do odbioru pozostałych po nich środków. To powoduje trudności w ich wypłatach. Z tych względów informacje o stanie kont emerytalnych oraz możliwość łatwego sprawdzenia swoich danych osobowych i dyspozycji w poszczególnych produktach emerytalnych, a tym samym zapoznanie się także z szacunkową wysokością przyszłych świadczeń są niezwykle potrzebne. Powołanie do życia Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) będzie odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne, mitygować lęki oraz pozwoli Polakom lepiej planować przyszłość, o którą – jak wynika z badań – się martwią.

Nawet 39% rodaków twierdzi, że co najmniej raz w miesiącu mają obawy związane z długoterminowym planowaniem finansów. Polacy są też zdecydowanie mniej przekonani o możliwości zapewnienia sobie komfortowej emerytury niż mieszkańcy innych krajów – 9% Polaków vs. 29% osób na świecie (źródło: raport pt. „Nowa umowa społeczna: Wspieranie oszczędzających w zmieniającym się świecie”, Ankieta Przygotowania Emerytalnego AEGON, 2019).".