Od 1 stycznia 2024 r. podwyżka o 181,84 zł miesięcznie. O tyle wzrośnie składka na ZUS dla przedsiębiorców i wyniesie 1600,32 zł. I to bez składki zdrowotnej!

Podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 12,8 proc. Składki płacone przez przedsiębiorców wzrosną o 181,84 zł miesięcznie i będą wynosić 1600,32 zł. W przypadku przedsiębiorców korzystających z tzw. małego ZUS-u podwyżka wyniesie 17,8 proc. To gorzkie wieści dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw – komentuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne wynika z przyjęcia przez rząd prognozy, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniesie 7 824 zł. Podstawa wymiaru składek stanowi bowiem 60% tego wskaźnika. Wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustaliła jeszcze poprzednia minister rodziny i polityki społecznej Dorota Bojemska.



Prognozowane przeciętne wynagrodzenie, które stanowiło punkt wyjścia do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społecznej w 2023 r. wynosiło 6 935 zł. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie wzrasta więc od Nowego Roku o 12,8 proc. O tyle też w 2024 r. wzrosną składki na ubezpieczenie społeczne w porównaniu z 2023 r. – Dla wielu zwłaszcza mikro- i małych firm to ciężar trudny do udźwignięcia – ocenia Adam Abramowicz.

Podstawa wymiaru składek w 2024 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.



Wobec tego, że szefowa resortu rodziny i polityki społecznej ustaliła, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. wynosić będzie 7 824 zł, podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 4 694,40 zł (w 2023 r. jest to kwota 4 161 zł).

Ważne Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców w 2024 r. będą liczone od podstawy w wysokości 4 694,40 zł.

Podwyżka składek od 1 stycznia 2024 r.

Podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, która wchodzi w życie od Nowego Roku przedstawia się następująco:

Stopa (proc.) Składki w 2023 (zł) Składki w 2024 (zł) Wzrost kwotowy Podstawa wymiaru 4161,00 4694,40 Składka na ubezpieczenie emerytalne 19,52 812,23 916,35 104,12 Składka na ubezpieczenie rentowe 8,00 332,88 375,55 42,67 Składka na ubezpieczenie wypadkowe 1,67 69,49 78,40 8,91 Składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45 101,94 115,01 13,07 Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 2,45 101,94 115,01 13,07 RAZEM 1418,48 1600,32 181,84

Przedsiębiorcy chcą dobrowolnych składek Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przypomina, że w kampanii wyborczej i w expose premiera Tuska obecny obóz rządowy zobowiązał się do wprowadzenia co najmniej miesięcznego „urlopu” od składek na ubezpieczenia społeczne oraz do przywrócenia stałej składki zdrowotnej odliczanej od podatku.



Zdaniem Adama Abramowicza zapowiedziane przez nowy rząd rozwiązania nie wystarczą do stymulacji rozwoju MŚP. Rzecznik postuluje, by – na wzór niemiecki – dać każdemu przedsiębiorcy prawo decydowania, czy chce płacić składkę, czy też chce na przyszłą emeryturę oszczędzać samodzielnie. Ewentualnie można objąć przedsiębiorców ubezpieczeniem KRUS, z którego od lat korzystają przedsiębiorcy prowadzący rolniczą działalność gospodarczą.



Ryczałtowy ZUS – ocenia Abramowicz – to jedna z głównych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej przez małe firmy. Jego konsekwencją jest likwidacja wielu miejsc pracy, wzrost szarej strefy czy zwiększenie się liczby polskich rodzin, wobec których ZUS prowadzi windykację zaległości.

Podwyżka składek dla nowych przedsiębiorców (Mały ZUS)

Podwyżki składek dotkną także przedsiębiorców, którzy w ciągu pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej opłacają składki w obniżonej wysokości (tzw. mały ZUS). Od 1 stycznia 2024 r. zapłacą oni o 17,8 proc. więcej niż dotychczas. W ich przypadku podstawa wymiaru składek stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od Nowego Roku wskaźnik ten wzrasta z 3600 zł do 4242 zł.



Wobec tego 1 stycznia 2024 r. podwyżka Małego ZUS-u będzie następująca:

Stopa (proc.) Składki w 2023 (zł) Składki styczeń – czerwiec 2024 (zł) Wzrost kwotowy Podstawa wymiaru 1080,00 1272,60 Składka na ubezpieczenie emerytalne 19,52 210,82 248,41 37,60 Składka na ubezpieczenie rentowe 8,00 86,40 101,81 15,41 Składka na ubezpieczenie wypadkowe 1,67 18,04 21,25 3,22 Składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45 26,46 31,18 4,72 RAZEM 341,71 402,65 60,94

Nowych przedsiębiorców czeka kolejna – tym razem mniejsza – podwyżka składek 1 lipca 2024 r. Wtedy bowiem wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 4300 zł., a co za tym idzie – nastąpi wzrost podstawy wymiaru składek.

Stopa (proc.) Składki lipiec – grudzień 2024 (zł) Podstawa wymiaru 1290,00 Składka na ubezpieczenie emerytalne 19,52 251,81 Składka na ubezpieczenie rentowe 8,00 103,20 Składka na ubezpieczenie wypadkowe 1,67 21,54 Składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45 31,61 RAZEM 408,16

Komentując podwyżki składek rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wskazuje, że pilne jest zniesienie czasowego i przychodowego ograniczenia w programie Mały ZUS Plus. To sposób na to, by wielu przedsiębiorców o niewielkich dochodach dotrwało do przyszłych zmian systemowych bez zamykania firmy czy wpadnięcia w spiralę zadłużenia.