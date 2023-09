OC diagnosty laboratoryjnego od 30 tyś. i od 150 tyś. euro - zmiany od listopada 2023.

Z dniem 10 listopada 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2023 r. poz. 1930, dalej jako: rozporządzenie).

Rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 i 1675).

To Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii:

Naczelnej Rady Lekarskiej

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Polskiej Izby Ubezpieczeń

określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.

Umowa ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Umowa ubezpieczenia, odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przepisy wykonawcze określają szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia?

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Jakie zmiany w OC dla diagnostów?

Rozporządzeniem, które wejdzie w życie 10 listopada 2023 r. wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 866) w § 3 w ust. 1 dodano pkt 9 i 10 w brzmieniu: