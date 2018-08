Jak przejść z małego na duży ZUS?

Przedsiębiorca, który po dwóch latach zaczyna opłacać składki do ZUS w pełnej wysokości, musi pamiętać o dopełnieniu formalności w Zakładzie.

Kto może skorzystać z małego ZUS?

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą opłacają składki do ZUS na preferencyjnych zasadach. Ulga dla małych firm w opłacaniu składek ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który wcześniej w okresie ostatnich 5 lat nie prowadził innej działalności gospodarczej i nie współpracował z firmą na podstawie umowy o pracę w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym - dopuszczalna jest współpraca na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło.

reklama reklama

Opłacanie składek do ZUS na preferencyjnych zasadach trwa przez pełne 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność w połowie miesiąca, to ten pierwszy niepełny miesiąc także wlicza się do okresu małego ZUS. Przykładowo: przedsiębiorca rozpoczynający działalność od 15 sierpnia 2018 roku, może korzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS do 31 sierpnia 2019 roku, a pełne składki zacznie opłacać od września 2019 roku.

Wysokość małego ZUS w 2018 roku

Podstawa wymiaru, od jakiej liczony jest mały ZUS jest ustalana w oparciu o 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto. Podstawa dla małego ZUS wynosi więc 630 zł, a same składki:

składka emerytalna (19,52 proc.) - 122,98 zł,

składka rentowa (8 proc.) - 50,40 zł,

składka chorobowa (2,45 proc.) - 15,44 zł,

składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 11,34 zł,

Przedsiębiorcy opłacający ZUS na preferencyjnych zasadach są zwolnieni ze składki na Fundusz Pracy. Łączna składka miesięczna w 2018 r. wynosi więc 200,16 zł.

Mniejsze składki przy małym ZUS od 2019 roku

Od 2019 roku składki dla drobnych przedsiębiorców ulegną jednak zmniejszeniu proporcjonalnie do przychodu - to skutek ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. W efekcie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł, więc jest to 5250 zł), będą mogły płacić niższe, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorca będzie mógł korzystać z nowych rozwiązań przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności.