Mały ZUS od 2019 r. - dla kogo, warunki

Od maja tego roku przedsiębiorcy mogą korzystać z ułatwień w prowadzeniu firmy, które wprowadziła Konstytucja Biznesu. Na początek mogą spróbować swoich sił w biznesie bez zakładania firmy. Zwolnienie z obowiązku rejestracji firmy obowiązuje do momentu, gdy przychód nie przekroczy 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w każdym miesiącu. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, miesięczny przychód nie może więc przekroczyć 1050 zł.

Po założeniu firmy, przez pierwsze 6 miesięcy mogą korzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Następnie, przez kolejne dwa, z obowiązującego od dawna, tzw. ZUS-u preferencyjnego.

Planowane zmiany

Pod koniec czerwca rząd przyjął projekt małego ZUS-u dla drobnych firm. Oznacza to, że wysokość podstawy składki będzie uzależniona od przychodu firmy. Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie od przychodu, płacą jednakową składkę - ponad tysiąc złotych. Zmiany pozwolą osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą obniżyć proporcjonalnie do przychodu wysokość składki na ubezpieczenia społeczne. Dotyczyć to będzie firm, których przychód nie przekracza 2,5- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. – 5250 zł). Po przekroczeniu przeciętnego przychodu, za każdą złotówkę przychodu składki będą wzrastały o 16 groszy.

Pozostałe warunki, które należy spełnić, aby korzystać z małego ZUS-u, to odpowiednia wysokość przychodu rocznego – nie może przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (63 000 zł). Przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z preferencyjnego ZUS-u i wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Mały ZUS dla drobnych firm ma zacząć obowiązywać od nowego roku (1 stycznia 2019 roku) i dotyczyć będzie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.