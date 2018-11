e-ZLA od 1 grudnia 2018 r. - obowiązki pracodawcy

Do 1 grudnia 2018 r. każdy pracodawca powinien utworzyć konto płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, ponieważ początkiem grudnia 2018 r. pacjent nie dostanie już od lekarza tradycyjnego formularza zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L4. Zaczną obowiązywać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) - zwolnienie takie po wystawieniu choremu pracownikowi zostanie wysłane bezpośrednio do jego pracodawcy.

W obowiązującym do 30 listopada 2018 r. stanie prawnym lekarz przekazuje pacjentowi do ręki papierowy wydruk zwolnienia lekarskiego, pouczając go o obowiązku dostarczenia dokumentu do pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia wystawienia. Z dniem 1 grudnia 2018 r. e-ZLA będzie jedyną akceptowalną formą zwolnienia lekarskiego (poza pewnymi wyjątkami) wystawianą za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego. Również z początkiem grudnia 2018 r. przestanie obowiązywać przepis dotyczący obniżenia zasiłku z powodu niedopełnienia obowiązku przekazania pracodawcy zwolnienia lekarskiego w terminie. Wynika to z faktu, iż podpisanie przez lekarza e-ZLA będzie równoznaczne z przekazaniem go do ZUS.

Do 1 grudnia 2018 r. każdy pracodawca powinien utworzyć konto płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeżeli pracodawca posiada stosowne konto PUE to wystawione pracownikowi e-ZLA trafi bezpośrednio do systemu, a pracodawca na tenże profil otrzyma informację o zwolnieniu. Elektroniczna forma zwolnień powoduje również, że pracodawca nie będzie musiał przekazywać zwolnienia do ZUS, ponieważ stosowna informacja zostanie wysłana przez wystawiającego zwolnienie lekarza.

W przypadku nieutworzenia przez pracodawcę profilu na PUE ZUS, lekarz przyjmujący pacjenta wydrukuje formularz bezpośrednio z systemu i wręczy go pacjentowi, który przekaże takie zwolnienie pracodawcy. Jest to alternatywny sposób wystawiania zwolnień podobny do wciąż obowiązującego modelu. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku wizyt domowych. Lekarz wydrukuje formularz e-ZLA, który następnie wypełni przy pacjencie i dokona „elektronizacji” tego dokumentu w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystawienia, bądź ustania przyczyn, które to uniemożliwiały jego elektronizację od samego początku.

Warto podkreślić, że ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego pacjentowi/pracownikowi z urzędu, ze względu na wymóg złożenia stosownego wniosku. W imieniu pacjenta, który pozostaje pracownikiem, taki wniosek złoży jego pracodawca będący płatnikiem składek. Pacjent, który z różnych względów przestał być pracownikiem i pobiera zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, będzie zobowiązany do złożenia do ZUS dodatkowego wniosku o wypłatę zasiłku.

Autor: Dominik Adamczyk

Współautorem tekstu jest: Adam Nierzwicki