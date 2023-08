Jak zdobyć dwa dni gratisowego płatnego urlopu na święta?

Przepisy Kodeksu pracy dają prawo do płatnego urlopu na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat. To tylko dwa dni lub 16 godzin, jednak pełnopłatne, bez tłumaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym gratisowym wolnym. Ta opcja potencjalnie umożliwia wydłużenie płatnego odpoczynku pod koniec roku.

Autopromocja