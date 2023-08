Czym są nowe urlopy w Kodeksie pracy?

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Co jeżeli do 30 września 2023 r. taki dodatkowy urlop nie zostanie wykorzystany? Czy zaległy urlop przepada? Czy osobie o orzeczonym lekkim stopniu niepełnosprawności przysługuje uprawnienie do dodatkowego 10 dniowego urlopu?