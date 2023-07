Co oznacza przejście zakładu pracy na innego pracodawcę?

Zasady przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm., dalej jako: KP).

Przejście zakładu pracy może nastąpić w:

w całości;

w części.

Przejście zakładu pracy oznacza niejako transfer z jednego podmiotu na drugi. Na skutek tego zmienia się podmiot zatrudniający, tj. pracodawca. Jest to konsekwencją różnorodnych zdarzeń prawnych i gospodarczych, np. takich jak sprzedaż zakładu pracy, dzierżawa czy leasing zakładu pracy.

W przepisie art. 231 KP wskazano:

prawa i obowiązki podmiotu przejmującego zakład pracy i podmiotu przejmowanego sytuację prawną przejmowanych pracowników.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, co do zasady, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Co to oznacza? Oznacza to, że konstrukcja prawna przejścia opiera się na zasadzie automatyzmu, polegającej na tym, że skutek w postaci zmiany pracodawcy następuje automatycznie, z mocy samego prawa, z chwilą, w której dochodzi do przejęcia zakładu pracy rozumianego jako fakt. Wola pracowników nie ma tu żadnego znaczenia - ich zgoda nie jest potrzebna. Zatem nawet jeżeli pracownicy sprzeciwiają się zmianie pracodawcy, do takiej zmiany może dojść. Pracownicy mogą jednak rozwiązać stosunek pracy za uprzedzeniem.