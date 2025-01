Dni wolne za święto w sobotę - przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek udzielenia innego dnia wolnego, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. Zgodnie z kalendarzem na 2025 rok dwukrotnie dojdzie do takiej sytuacji. Kiedy pracownicy będą mieli 2 dodatkowe wolne w 2025 roku?

Dni wolne za święto w sobotę

Pracodawca wyznacza inny dzień wolny od pracy pracownikom, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustala zasadę, zgodnie z którą święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym miesiącu o 8 godzin. Nieudzielenie innego dnia wolnego poskutkuje ponadwymiarową praca pracowników. To wiąże się z kolei z koniecznością zrekompensowania pracownikowi dodatkowej pracy. Pracownik może więc wystąpi ć z roszczeniem o dodatkowe wynagrodzenie.

Dzień wolny za święto w sobotę ustala pracodawca

Kto wybiera dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę? Czy pracownik ma wpływ na termin wolnego? Jak najbardziej może mieć wpływ. Razem z pracodawcą mogą wspólnie ustalić dogodny termin. Nie ma przeszkód również, aby złożyć wniosek z prośbą o udzielenie wolnego w zamian za sobotnie święto w konkretnym dniu. Natomiast ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy. To on udziela innego dnia wolnego za święto przypadające na sobotę. Nie będzie więc naruszeniem przepisów, jeśli pracodawca bez konsultacji z pracownikami wyznaczy, kiedy odbierają wolne.

Dni wolne za święto w sobotę 2025

W 2025 r. dwukrotnie będziemy mieli do czynienia ze świętem wypadającym w sobotę:

3 maja 2025 r.

1 listopada 2025 r.

W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego termin dodatkowego dnia wolnego powinien przypadać na miesiąc wystąpienia danego święta. Chodzi o to, aby „oddać” pracownikowi czas wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. W przyszłym roku pracodawca musi więc przewidzieć po jednym dodatkowym dniu wolnym w maju i listopadzie.

Dni wolne od pracy w 2025 roku - kalendarz

Dni wolne od pracy 2025 - kalendarz z wolną Wigilią Bożego Narodzenia Shutterstock

Oprócz katalogu 14 świąt wolnych od pracy mamy w przyszłym roku 2 dodatkowe dni wolne. W sumie będzie więc 16 dni wolnych od pracy. Do listy 13. dni wolnych od pracy w tym roku dochodzi 24 grudnia.

