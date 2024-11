Urlop 2025 r.: urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, dni wolne od pracy. Komu przysługuje 20 dni, a kto może liczyć na 26 dni? Ile dni urlopu na żądanie w 2025 r.? Jak wypadają dni wolne od pracy w 2025 r.?

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie można zrzec się tego prawa.

Urlop 2025 r.: u rlop wypoczynkowy

Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika. Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy, uzyskują prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów nabywają w każdym następnym roku kalendarzowym. Osoby zatrudnione poniżej 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, a te, które przepracowały co najmniej 10 lat – na 26 dni. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Za podstawę odpowiednio brane jest 20 lub 26 dni urlopu. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, do pełnego dnia. Urlop wypoczynkowy płatny jest 100 proc. wynagrodzenia urlopowego. Warto pamiętać, że do okresu pracy – od którego zależy wymiar urlopu – wliczany jest także czas spędzony na nauce. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się także:

przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 3 lata z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,

przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej

5 lat w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych),

4 lata w przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej,

6 lat w przypadku ukończenia szkoły policealnej,

8 lat w przypadku ukończenia szkoły wyższej.

Powyższe okresy nie sumują się. Maksymalnie można uzyskać dodatkowe 8 lat do okresu pracy. Oznacza to, że osoby, które mają udokumentowane ukończenie szkoły wyższej, powinny przepracować dwa lata na umowie o pracę, by móc się cieszyć z 26 dni urlopu.

Urlop 2025 r.: urlop na żądanie

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Tak jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, płatny jest 100 proc. wynagrodzenia urlopowego. Pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi takiego urlopu na żądanie pracownika i w terminie wskazanym przez tego pracownika. Każdemu pracownikowi przysługują cztery dni urlopu na żądanie. Można je wykorzystać w nagłych wypadkach. Nie trzeba się tłumaczyć pracodawcy z tego, czemu występuje się o urlop na żądanie. A co w przypadku pracy u kilku pracodawców? Jak już zostało wyżej wspomniane, łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez danego pracownika nie może przekroczyć w roku kalendarzowym czterech dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Urlop 2025 r.: dni wolne od pracy

W 2025 r. mamy 13 świąt wolnych od pracy. Cztery z nich wypadają w sobotę lub niedzielę. Po uwzględnieniu wszystkich weekendów oraz świąt, w 2025 r. mamy 115 dni wolnych od pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 t.j.) dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz następujące dni:

