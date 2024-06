Czy krótszy tydzień pracy nam się opłaci? Jakie mogą być skutki zmiany Kodeksu pracy

Czy krótszy tydzień lub dzień pracy to już tylko kwestia czasu? Chociaż zapowiedzi rządu budzą emocje, to eksperci rynku pracy podchodzą do tematu z dystansem. Ich zdaniem tak rewolucyjne zmiany nie mogą zostać wprowadzone z dnia na dzień, gdyż polska gospodarka jeszcze do nich nie dojrzała. Jednocześnie przestrzegają przed rozwojem szarej strefy i potencjalnym lawinowym wzrostem cen produktów oraz usług.

