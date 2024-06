Od 700 do 1000 zł podwyżki dla pracowników samorządowych

Od 700 zł do 1000 zł wzrosną wynagrodzenia pracowników samorządowych. Takie podwyżki przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów

Trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Autopromocja

Prace nad projektem rozporządzenia mają na celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nowe stawki będą uwzględniać wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 lipca 2024 r. wyniesie 4300 zł.

Jaka będzie wysokość podwyżek

W projekcie rozporządzenia przewiduje się wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W zależności od kategorii zaszeregowania podwyżka wyniesie od 700 zł do 1000 zł.

Proponowany wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania Obowiązujące stawki w zł Propozycja nowych stawek w zł Wzrost w zł I 3300 4000 700 II 3350 4050 700 III 3400 4100 700 IV 3450 4150 700 V 3500 4200 700 VI 3550 4250 700 VII 3600 4300 700 VIII 3650 4350 700 IX 3700 4400 700 X 3800 4500 700 XI 3900 4600 700 XII 4000 4700 700 XIII 4100 4800 700 XIV 4200 4900 700 XV 4300 5000 700 XVI 4400 5200 800 XVII 4600 5400 800 XVIII 4800 5600 800 XIX 5000 5900 900 XX 5200 6200 1000

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaproponowany poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jest niższy do VI kategorii zaszeregowania od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 lipca 2024 r. (tj. od 4300 zł). Pracodawca jednak będzie mógł ustalić pracownikowi uprawnionemu jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, gwarantowaną ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca jest bowiem upoważniony do określenia maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w regulaminie wynagrodzenia.

Wejście w życie rozporządzenia

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby weszło ono w życie od 1 lipca 2024 r. Od tego dnia zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – z 4242 zł na 4300 zł.