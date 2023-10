Krótszy dzień pracy i dłuższe urlopy. Opozycja chce zmian w prawie pracy

Postulaty Nowej Lewicy w kwestii pracy i urlopów - spotkanie z prezydentem

Już w najbliższą środę, 25 października, odbędzie się spotkanie przedstawicieli Nowej Lewicy z prezydentem, podczas którego jednym z tematem rozmów będą propozycje dotyczące zmian w prawie pracy. Wśród uczestników spotkania znajdzie się Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący tej formacji politycznej. Warto przypomnieć, jakie konkretnie postulaty dotyczące czasu pracy i urlopów ma w zanadrzu to ugrupowanie.

Jeszcze przed wyborami Włodzimierz Czarzasty mocno akcentował potrzebę reform w zakresie organizacji czasu pracy, proponując 35-godzinny tydzień pracy. Jego zdaniem, w dobie postępu technologicznego i zmieniających się realiów rynku pracy, praca nie powinna stanowić jedynego punktu odniesienia w życiu człowieka. Życie rodzinne i czas na odpoczynek są równie ważne.

Koncepcja skróconego tygodnia pracy, realizowana poprzez stopniową redukcję liczby godzin pracy, to tylko jedno z wielu założeń Nowej Lewicy. Ważnym elementem propozycji jest również dążenie do wprowadzenia 35-dniowego urlopu oraz zapewnienie pracownikom "prawa do odłączenia" po zakończeniu dnia pracy. Celem takich działań jest zapewnienie lepszego balansu między życiem zawodowym a prywatnym pracowników.

Oczekiwania wobec spotkania są duże, a postulaty Nowej Lewicy wywołały szeroki rezonans w społeczeństwie. Środa przyniesie być może odpowiedź na pytanie, jakie stanowisko w tej kwestii zajmie prezydent.