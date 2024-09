Zmiana czasu na zimowy 2024 - kiedy przestawiamy zegarki?

Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2024 roku? O której godzinie przestawiamy zegarki? Dwa razy w roku zmieniamy czas - wiosną i jesienią. Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy? Czy za dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu należy się dodatek do wynagrodzenia?

Jak funkcjonuje zmiana czasu w Polsce?

Dlaczego zmienia się czas? Zmiana czasu na letni miała na celu dostosowanie życia ludzkiego do jak najefektywniejszego wykorzystania światła słonecznego. To nic innego jak podział pory snu na porę nocną i pory aktywności fizycznej na porę dzienną. Chodziło m.in. o oszczędność energii elektrycznej. Po angielsku czas letni nosi nazwę DST czyli Daylight Saving Time. Wiemy już więc, dlaczego wiosną wprowadza się czas letni. Z tych samych przyczyn jesienią wraca się do czasu standardowego, środkowoeuropejskiego, czyli tzw. zimowego. Ze względu na to, że dni stają się krótsze i by wydłużyć w ten sposób czas, kiedy nie zapala się światła wieczorem.

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy jest zmiana czasu na zimowy 2024?

Zmiany czasu z letniego na zimowy dokonuje się jesienią każdego roku w Polsce. Data zmiany czasu jesienią to zawsze ostatnia niedziela października. W 2024 roku zmiany czasu na zimowy dokonuje się 27 października. Zmiany czasu dokonuje się w nocy z soboty 26 października na niedzielę 27 października. O której godzinie przestawia się zegarki? Jesienią czas przestawia się do tyłu czyli wskazówki cofa się z godz. 3:00 na godz. 2:00 w nocy. Śpimy krócej czy dłużej? Zmiana czasu na zimowy oznacza, że śpimy dłużej o jedną godzinę. To tzw. dodatkowa godzina snu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 czas letni środkowoeuropejski odwołuje się dnia 27 października 2024 roku o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)). Dalej w ust. 2 i 3 czytamy:

„2. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.”

Zmiana czasu na zimowy a praca w nocy

REKLAMA

Zmiana czasu z letniego na zimowy to zawsze pole do wątpliwości dla pracowników i niektórych kadrowych. Czy wraz z cofnięciem wskazówek zegara z 3:00 na 2:00 powstają nadgodziny przy pracy w nocy? Jak zrekompensować pracownikowi tę dodatkową godzinę pracy?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak już zostało wspomniane sytuacja powstania dodatkowej godziny pracy dotyczy tylko pracowników wykonujących swoją pracę w porze nocnej, ponieważ właśnie wtedy dochodzi do zmiany czasu. Zgodnie z ogólną zasadą prawa pracy, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną, a więc także za tę dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu.

Jeśli pracownik w tej dobie pracowniczej wykonuje pracę przez 12 godzin, 16 godzin lub 24 godziny i wskutek zmiany czasu dochodzi mu dodatkowa godzina pracy, świadczy pracę w godzinach nadliczbowych. Odpowiednio za 13, 17 i 25 godzin pracy wypłaca się mu normalne wynagrodzenie oraz odpowiednio za 13.,17. i 25. godzinę pracy otrzymuje dodatek lub czas wolny.

Gdy dochodzi do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty 100% dodatku do wynagrodzenia. Wyjątkiem jest udzielenie za te nadgodziny czasu wolnego.

Dodatkowo pracownikowi wykonującemu pracę w nocy zmiany czasu na zimowy należy się oczywiście dodatek za pracę w nocy za każdą przepracowaną godzinę. Jeśli normalnie pracuje w nocy 8 godzin, w nocy z 26 na 27 października 2021 r. otrzyma dodatek nocny za 9 godzin pracy.