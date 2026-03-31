Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026

Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026

31 marca 2026, 22:23
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce?
Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce?
Wielki Piątek co roku wywołuje to samo pytanie. Trzeba iść do pracy, czy jednak pojawi się dodatkowy dzień wolny? W 2026 roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia. Temat wrócił do Sejmu. Jak zakończyły się obrady? Jest szansa na wolne w Wielki Piątek 2026?

Czy w Wielki Piątek pracuje się w Polsce?

Wielki Piątek od lat budzi w Polsce te same wątpliwości. To jeden z najważniejszych dni w kalendarzu religijnym, ale mimo to nie znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od pracy. Co roku tuż przed świętami temat wraca. Pojawiają się pytania, czy coś się zmieni i czy pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny. W 2026 roku Wielki Piątek przypada 3 kwietnia i ponownie znalazł się w centrum dyskusji. Sprawa trafiła do Sejmu.

Posłowie zajęli się sprawą. Jest petycja

Do Sejmu wpłynęła petycja, która zakłada, że Wielki Piątek powinien zostać dniem wolnym od pracy. Sprawą zajmuje się sejmowa Komisja ds. Petycji. Najważniejsze argumenty zawarte w petycji: to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu religijnym, w wielu krajach Europy Wielki Piątek jest wolny. Wskazuje się też na utrudnienia udziału w nabożeństwach.

Posłowie zabrali głos w sprawie Wielkiego Piątku

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Petycji 26 marca posłowie zajęli się propozycją wprowadzenia Wielkiego Piątku jako dnia wolnego od pracy. W trakcie dyskusji podkreślono jednak, że taka zmiana nie jest prosta do wprowadzenia.

Piotr Polak zwrócił uwagę, że ewentualne wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego wymagałoby dokładnej analizy wpływu na gospodarkę oraz sprawdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym relacjami państwo–Kościół. Z tego powodu temat nie może zostać rozstrzygnięty od razu i wymaga dalszych konsultacji, m.in. na poziomie rządu.

Nie wszyscy parlamentarzyści popierają jednak ten pomysł. Krzysztof Mieszkowski podkreślił, że Polska jest państwem świeckim, a świąt religijnych jest wiele, dlatego jego zdaniem wprowadzanie kolejnego dnia wolnego mogłoby budzić wątpliwości.

Podobne stanowisko przedstawił również Marcin Józefaciuk, który opowiedział się za odrzuceniem petycji.

Na ten moment nie zapadła żadna ostateczna decyzja. Komisja zdecydowała jedynie o przekazaniu sprawy do dalszych analiz i konsultacji, co oznacza, że temat może wrócić w przyszłości, ale na pewno nie wpłynie na sytuację w 2026 roku.

Wielki Piątek w 2026 roku - jaka decyzja posłów?

Nie ma uchwalonej ustawy ani przepisów, które wprowadzałyby Wielki Piątek jako dzień wolny od pracy. Aby tak się stało, konieczna byłaby zmiana prawa, a taka nie została przyjęta. To oznacza, że 3 kwietnia 2026 nie będzie dodatkowym dniem wolnym, chociaż wyjątki mogą się zdarzyć. W praktyce część osób może mieć wolne w Wielki Piątek 2026, ale tylko w konkretnych sytuacjach:

  • jeśli weźmie urlop,
  • jeśli pracodawca skróci czas pracy,
  • w niektórych korporacjach, zwłaszcza zagranicznych Wielki Piątek jest wolny jako benefit. To jednak nie wynika z przepisów, tylko z decyzji pracodawcy.

Co dalej z Wielkim Piątkiem?

Temat nie jest zamknięty i co jakiś czas wraca do debaty publicznej. Na razie jednak nic się nie zmieniło. Mimo dyskusji i petycji, Wielki Piątek w Polsce nadal pozostaje zwykłym dniem pracy.

Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. W Polsce Wielki Piątek nie znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że Wielki Piątek w Polsce jest normalnym dniem roboczym dla większości pracowników. Dni wolne obejmują dopiero Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny. To one są wpisane w kalendarz jako święta ustawowe.

Wielkanoc 2026 - kalendarz - kiedy wolne?

  • Wielki Czwartek (idziemy do pracy, szkoły mają wolne) – 2 kwietnia 2026
  • Wielki Piątek (idziemy do pracy, szkoły i urzędy państwowe mają wolne) – 3 kwietnia 2026
  • Wielka Sobota (wolna od pracy, ale nie do odbioru jako święto) – 4 kwietnia 2026
  • Niedziela Wielkanocna (wolna od pracy) – 5 kwietnia 2026
  • Poniedziałek Wielkanocny (wolny od pracy i szkoły) – 6 kwietnia 2026

Kalendarz wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy 2026

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
31 mar 2026

Rusza nabór wniosków o nowe wsparcie mieszkaniowe w programie „Aktywny samorząd” (Moduł III, Zadanie 2) – dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski będzie można składać już od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 r. Taka pomoc jest ważna, bo rozwiązuje kilka realnych barier, które dla wielu OzN są „blokadą startu” w dorosłość i pracę. Poniżej podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie są warunki programu.
Czym będzie mobbing i dyskryminacja? Zmiana Kodeksu pracy w toku
31 mar 2026

Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy dotyczące skuteczniejszej ochrony pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Nowe przepisy mają wdrożyć prostszą i bardziej transparentną definicję mobbingu, ujednolicają formy nękania, wprowadzają tzw. "model racjonalnej ofiary", zgodnie z którym ocena zachowania będzie dokonywana nie tylko z perspektywy subiektywnych odczuć pracownika, lecz także przy uwzględnieniu obiektywnych okoliczności sprawy. Podwyższeniu ulegnie minimalne zadośćuczynienie za mobbing i wprowadzona zostanie lepsza ochrona przed działaniami odwetowymi. Miało miejsce już I czytanie w Sejmie - czas na kolejny ruch.
Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
30 mar 2026

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników – czy AI Act wystarczy? Co zmieni planowana ustawa o systemach AI w Polsce dla firm i instytucji? Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez AI? Czy można zwolnić pracownika za korzystanie z narzędzi AI? W szczegółowym wywiadzie na nasze pytania odpowiada radca prawny Marietta Poźniak.
Kwiecień 2026 - kalendarz do druku
30 mar 2026

Pobierz kalendarz kwietnia 2026 roku do druku z miejscem na notatki. Kwiecień 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy i jedna niedziela handlowa. Jakie inne ważne dni występują w tym miesiącu?

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd
30 mar 2026

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd. Dlaczego pracodawcy powinni zmienić swoją politykę w tym zakresie?
Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Ustawa o PIP czeka na podpis prezydenta. Kary dla pracodawców od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, mandat inspektora PIP do 10 tys. zł
30 mar 2026

Ustawa o PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie konsekwencje dla pracodawców mogłoby przynieść jej wejście w życie? Można wyliczyć m. in. wyższe kary od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, a mandat inspektora PIP do 10 tys. zł.
KRUS wypłaca 13. emerytury 2026. W jakich terminach można spodziewać się dodatkowego świadczenia?
27 mar 2026

KRUS wypłaca 13. emerytury 2026: w jakich terminach można spodziewać się dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów? Czy wszyscy uzyskają trzynastkę w tym roku?
