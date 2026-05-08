Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Premier podjął decyzję. Będzie dodatkowy długi weekend w 2026

Premier podjął decyzję. Będzie dodatkowy długi weekend w 2026

08 maja 2026, 05:06
Marzena Sarniewicz
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Jest decyzja rządu. Polacy zyskają dodatkowy długi weekend w sierpniu
Polacy zyskają wolny piątek w sierpniu, a co za tym idzie, dodatkowy długi weekend bez brania urlopu. Premier Donald Tusk podjął już decyzję i wskazał konkretną datę. Sprawdzamy, kiedy dokładnie można zaplanować odpoczynek lub dłuższy urlop, bez konieczności brania dodatkowego dnia wolnego.

Święto w sobotę daje dodatkowy dzień wolny. Oto co mówi prawo

Święto, które wypada w sobotę oznacza jedno - pracownik nie traci dnia wolnego, a pracodawca musi oddać go w innym terminie.

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, obniża ono wymiar czasu pracy. Pracodawca ma wtedy obowiązek oddać pracownikowi inny dzień wolny. Musi on zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin wyznacza pracodawca. Święto w sobotę nie może zostać pominięte.

W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o wyznaczeniu konkretnych dni wolnych podejmuje Prezes Rady Ministrów. Odbywa się to w formie zarządzenia, które określa, w jakich terminach urzędnicy administracji rządowej odbierają dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Jest nowy długi weekend w sierpniu 2026

W 2026 roku 15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny oraz Święto Wojska Polskiego przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami oznacza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

Rząd wydał już rozporządzenie w sprawie dnia wolnego za to święto. Na jego mocy piątek, 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla urzędników. Zarządzenie podpisane przez Donalda Tuska dotyczy wyłącznie administracji rządowej.

Nowy przedłużony weekend w sierpniu dla pracowników administracji państwowej potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026.

Co z pracownikami na etatach poza administracją?

Rząd nie narzuca konkretnych dni wolnych wszystkim pracownikom w Polsce. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w firmach prywatnych i samorządowych, dzień wolny za święto w sobotę przysługuje z mocy Kodeksu pracy, ale termin dnia wolnego za święto w sobotę ustala pracodawca. Nie musi być to ten sam dzień, który wyznaczył rząd dla urzędników. Pracodawca może wyznaczyć piątek przed świętem, albo poniedziałek po święcie, albo inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Choć zarządzanie rządu w sprawie dni wolnych formalnie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, w praktyce terminy oddawania dnia wolnego bardzo często pokrywają się także w innych zakładach pracy. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja, czyli 14 sierpnia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dzień wolny został ustalony na poniedziałek, 17 sierpnia, co również pozwoli stworzyć długi weekend.

Czy pracownik może wnioskować o wolny dzień za święto w sobotę?

Pracownik może złożyć wniosek lub zgłosić preferencję, aby dzień wolny został wyznaczony w konkretnym terminie, np. w piątek. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to prawo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy. W wielu firmach takie wnioski są jednak uwzględniane organizacyjnie, zwłaszcza jeżeli nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zakładu.

Kogo dotyczy dzień wolny za święto?

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu, także przy pracy zmianowej. Nie dotyczy natomiast umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram

Poza sierpniowym długim weekendem w 2026 roku roku czeka nas jeszcze kilka innych dni ustawowo wolnych od pracy. Sprawdzamy pełny harmonogram świąt.

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Kadry
Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 i 2027 r.
08 maja 2026

Na umowie o pracę najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Na umowie zlecenie obowiązuje najniższa stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Ile wychodzi netto dla zleceniobiorcy? Porównując, jak najniższa stawka zmieniała się na przestrzeni lat, można oszacować, ile wyniesie w 2027 r. Zależy to również od kilku czynników.
Coraz więcej seniorów nie rezygnuje z pracy. Dlaczego emeryci wybierają biuro zamiast kanapy?
08 maja 2026

Rosnąca liczba emerytów dorabiających do świadczeń obnaża słabości systemu - czytamy w „Rz". Dla jednych seniorów to sposób na dodatkowy dochód, dla innych - okazja do życia towarzyskiego i aktywności. Eksperci ostrzegają jednak, że dorabianie do emerytury nie zawsze rozwiązuje problem niskich świadczeń w dłuższej perspektywie.
Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Kto tyle zarobi? Czy w 2027 i 2028 też planowane są podwyżki?
08 maja 2026

To nie jest fake news! Autentycznie będzie znaczna podwyżka wynagrodzeń w Polsce i to już od 1 lipca 2026 r. Co więcej, patrząc na dotychczasowe regulacje, taka podwyżka szykuje się też w 2027, 2028, 2029 roku itd. To coroczna waloryzacja, ma ona rekompensować coraz to wyższe koszty życia, ale i doniosłość wykonywanej pracy. I tutaj uwaga, według aktualnej wersji projektu minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł,, bo podwyżka to około 1000 zł. Na ostateczną wartość kwot musimy jeszcze poczekać, ale generalnie wszystko w zależności od stażu pracy. I teraz zasadnicze pytanie: kto tyle zarobi?
ZUS: na te choroby najczęściej chorują Polacy. Coraz dłuższe zwolnienia lekarskie
08 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informacje dotyczące zwolnień lekarskich w 2025 roku. Okazuje się, że ZUS zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, które skutkowały w sumie 290,5 mln dniami absencji w pracy – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r. ZUS podał też najczęstsze choroby, które powodowały wystawienie zwolnień lekarskich.

Zawód listonosz [WYWIAD]
07 maja 2026

Zawód listonosz - jak zmienia się charakter pracy wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie? Jakich umiejętności dziś wymaga się od listonosza? Czy ten zawód ma przyszłość? Na pytania odpowiada pan Adam, listonosz Speedmail.
Ochrona przedemerytalna a art. 53 Kodeksu pracy. Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
07 maja 2026

Czy ochrona przedemerytalna chroni nawet w przypadku długiej choroby pracownika? Kiedy pracodawca może zastosować art. 53 Kodeksu pracy? Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
W tym roku przechodzę na emeryturę. Ile urlopu mi przysługuje?
07 maja 2026

Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Mój staż pracy wynosi 40 lat. W każdym roku kalendarzowym przysługuje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego. W tym roku przechodzę na emeryturę w lipcu. Ile urlopu mi przysługuje?
Podwyżka z PFRON na 2026: miesięcznie około 3 200 zł na rzecz jednego uczestnika WTZ będącego OzN co rocznie daje 38 000 zł
07 maja 2026

Osoby z niepełnosprawnościami (OzN) mają dostęp do różnorodnej pomocy finansowej i rzeczowej, w tym np. do tzw. "kieszonkowego". Co więcej, w 2026 roku zaszły mało nagłośnione, ale bardzo pozytywne zmiany: PFRON zwiększył dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) oraz zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) - co jest zw. właśnie z tym kieszonkowym. Dzięki wyższym stawkom kwota przeznaczana na jednego uczestnika WTZ wynosi około 3 200 zł miesięcznie, co rocznie daje nawet 38 000 zł. Poniżej warunki obowiązujące na 2026 r.

Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
07 maja 2026

Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
Zatrudnienie seniora 60+ i 65+ w 2026 r. Nawet 2403 zł dopłaty miesięcznie, ale urząd pracy wypłaca środki tylko w wybranych miesiącach i może zażądać zwrotu
07 maja 2026

Pracodawca, który w 2026 r. zatrudni emeryta zarejestrowanego w urzędzie pracy, może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznej dopłaty do jego wynagrodzenia. Program obejmuje również osoby po 70. roku życia i pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie. Dopłata nie trafia jednak do firmy co miesiąc, a w części przypadków urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanych środków.
