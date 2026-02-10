Co to jest Tłusty Czwartek? Ile kcal ma 1 pączek? I czy pracodawca może badać nadwagę, cukrzycę i nadciśnienie pracownika? Okazuje się, że prawo pracy może mieć wiele wspólnego z Tłustym Czwartkiem.

Kiedy Tłusty Czwartek 2026?

Tłusty czwartek wypada w 2026 r. w dniu 12 lutego, wiadomo: w czwartek!

Co to jest Tłusty Czwartek?

Jak podaje Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny: "Tłusty czwartek to w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Środą Popielcową (początkiem Wielkiego Postu), w którym dozwolone jest objadanie się. To właśnie wtedy rozpoczyna się finałowy tydzień karnawału. Kiedyś jedzono pączki nadziewane boczkiem, kiełbasą, słoniną lub mięsem. Do naszych czasów przetrwał głównie zwyczaj wypiekania słodkich pączków oraz chrupkich faworków. Ten pojawił się w XVI wieku za czasów Zygmunta II Augusta. Wtedy, zamiast słodkiego nadzienia, w środku były ukryte orzeszki lub migdały, a ten kto na nie trafił, miał cieszyć się szczęściem przez resztę roku. Geneza tłustego czwartku sięga czasów pogańskich, kiedy świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Rzymianie spożywali wtedy tłuste potrawy, szczególnie mięsa. Dodatek stanowiły pączki wyrabiane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną.". Teraz wygląda to zgoła inaczej, a cukiernicy prześcigają się w pomysłach na pieczone czy smażone pączki, o różnych teksturach i smakach.

Ważne Ile kcal ma 1 pączek? Przyjmuje się, że średnio 1 pączek ma około 300 kcal. Oczywiście wszystko zależy od dodatków i wkładu jaki ma pączek. Te najbardziej kaloryczne, ze słodkimi masami w środku, z lukrem i kandyzowanymi owocami mogą mieć nawet 500 kcal. To prawdziwe bomby kaloryczne.

Prawo pracy a jedzenie. Czy pracodawca może badać nadwagę, cukrzycę i nadciśnienie pracownika?

W tym całym szale znalazło się też miejsce dla prawników. Dlaczego? Ponieważ wątek kulinarny i jedzenie nieodłącznie wiążą się ze stanem zdrowia pracownika. Kiedy wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) wskaże zawyżoną wartość, na skutek obliczenia, tj. dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach), może okazać się, że pracownik ma problemy zdrowotne, w tym cierpi na nadwagę, otyłość, cukrzycę, insulinooporność, nadciśnienie tętnicze czy inne poważne schorzenia. To z kolei może przełożyć się na częste nieobecności pracownika w pracy, liczne L4 czy nawet choroby zawodowe i konieczność pobierania świadczeń z ZUS, renty czy świadczenia rehabilitacyjne. To wszystko nie wpływa oczywiście na zyski pracodawcy, w tym poziom finansów skarbu państwa. Zatem czy pracodawca może badać pracowników na te okoliczności? Czy też może wykracza to poza zakres dozwolonego pobierania danych osobowych związanych ze stanem zdrowia pracownika.

Pakiet badań medycyny pracy został od 2025 r. rozszerzony dla wszystkich pracowników. Poszerzenie zakresu badań medycyny pracy o ocenę czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych to krok w dobrą stronę

Nowy pakiet badań medycyny pracy został poszerzony o badania obowiązkowe, takie jak:

REKLAMA

lipidogram. Co to jest lipidogram? Jak podaje NFZ: lipidogram (profil lipidowy) to badanie, które określa poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i trójglicerydów we krwi. Pozwala ocenić stan gospodarki lipidowej organizmu. Należy przeprowadzić to badanie zwłaszcza, jeśli: ma się nadwagę, otyłość, jest się osobą mało aktywną fizycznie, ma się w rodzinie osoby z chorobami układu krążenia, choruje się na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, nerki i ma się skłonność genetyczną do podwyższonego cholesterolu czy też jeśli pali się papierosy lub nadużywa alkoholu.

poziom cukru. Badanie jest wykonywane po to, aby zweryfikować czy nie choruje się na cukrzycę. Jak podaje NFZ cukrzyca jest podstępną chorobą cywilizacyjną, nazywaną niezakaźną epidemią XXI wieku. Może rozwijać się powoli i w każdym wieku. Choruje na nią wiele osób, ale znaczna część o tym nie wie. To choroba metaboliczna, która charakteryzuje się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi (hiperglikemią) w wyniku upośledzonego działania lub wydzielania insuliny. Niezdiagnozowana lub nieleczona cukrzyca uszkadza wzrok, nerki, naczynia krwionośnych, prowadzi do wystąpienia powikłania tzw. stopy cukrzycowej. Występują cztery typy cukrzycy. Najczęstszą jest cukrzyca typu 2, która wynika między innymi z prowadzonego stylu życia.

określenie wskaźnika BMI (Body Mass Index). Index masy ciała jest stosunkiem wagi do wzrostu i jest wyrażony w jednej wartości - wskaźniku BMI. Wartości są podzielone na przedziały, które wskazują na wagę właściwą, niedowagę, nadwagę lub otyłość (w tym otyłość olbrzymią).