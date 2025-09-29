MRPiPS: 5 lat pracy – 2 dni urlopu. A potem 4 dni, 6 dni, 8 dni. I na końcu 10 dni (2+2+2+2+2)

Rząd pracuje nad nowym typem urlopu wypoczynkowego. To ma być dodatek do urlopu wypoczynkowego 26 dni. Dodatkowy urlop może wynieść od 2 do 10 dni. Prace nad tą obietnicą prowadziło MPRiPS już w 2024 r. Zobaczymy co się z projektem stanie w 2025 r. Dodatkowy urlop ma być przeznaczony tylko dla opiekunek i opiekunów pracujących w żłobkach, ale wprowadzenie tego rozwiązania otworzy dyskusję o rozszerzeniu nowej instytucji na inne zawody.

Nowy typ urlopu: 2+2+2+2+2 dni za odpowiedni staż pracy. Bierzemy pod uwagę staż od 5 do 25 lat. Jak obliczamy wymiar urlopu w powiązaniu ze stażem pracy?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczamy tak:

KROK 1 - obliczenie dodatkowego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego 10 lat pracy – 4 dni (2+2) 15 lat pracy – 6 dni (2+2+2) 20 lat pracy – 8 dni (2+2+2+2) 25 lat pracy – 10 dni (2+2+2+2+2).

Krok 2 - dodaj wynik z pkt 1 do "normalnego" wymiaru urlopu wypoczynkowego z Kodeksu pracy (20 albo 26 dni).

[Wymiar urlopu wypoczynkowego]

Ważne Art. 154 Kodeksu pracy § 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. § 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Historia dodatkowego urlopu wypoczynkowego według formuły 2+2+2+2+2

W kwietniu 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło prace nad nowym typem urlopu według formuły 2+2+2+2+2. Każde 2 dni za 5 lat pracy.

Ważne zastrzeżenie - oferta Ministerstwa jest tylko dla opiekunów i opiekunek dzieci do 3 lat (opieka żłobkowa). Wprowadzenie takiej nowelizacji do kodeksu pracy zależy w praktyce od premiera rządu - Ministerstwo przedstawiło w kwietniu taką propozycję.

Reakcją Internautów na nią było oczywiste pytanie - Dlaczego przywilej tylko dla jednej grupy zawodowej, a nie dla wszystkich pracowników?

Obawy o pracę opiekunek w wieku 50 lat - 60 lat

Czy taki urlop spowodowałby obciążenie dla gmin zatrudniających opiekunki w żłobkach (i właścicieli żłobków prywatnych)?