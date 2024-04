Do tej pory profil zaufany był ograniczony do kontaktów obywateli z urzędami. W Sejmie pojawił się postulat, aby można było przy jego pomocy podpisywać cyfrowo dokumenty między pracodawcą a pracownikiem. I wysyłać je zwykłym emailem

Wydaje się drobną zmianą. Ale dla osób nie mających dostępu do działu kadr firmy, to ogromne ułatwienie.

Przykłady dla pracownika albo zleceniobiorcy pracującego zdalnie 100 km od biura:

Oznaczałoby to, że pracownik albo zleceniobiorca nie musiałby tradycyjną pocztą wysyłać umów i aneksów, a także rachunków do pracodawcy pocztą. Jest to uciążliwy obowiązek dla osób, które nie mogą podejść do działu kadr bo pracują zdalnie.

W ich interesie (aby ułatwić pracę) poseł Aleksander Miszalski złożył interpelację w sprawie systemu cyfryzacji dokumentów związanych ze stosunkiem pracy o następujące treści:

Sejm: Koniec tradycyjnych umów o pracę? Będzie ułatwienie dla pracowników nie pracujących w siedzibie firmy?

„Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

zgłaszający się do mojego biura poselskiego obywatele wskazują na potrzebę utworzenia portalu rządowego pn. e-praca, w ramach którego pracownik miałby możliwość podpisywania umów o pracę, aneksów i innych dokumentów za pośrednictwem profilu zaufanego. Takie rozwiązanie, zdaniem zgłaszających, ułatwiłoby znacznie funkcjonowanie obu stron stosunku pracy, a dodatkowo nastąpiłaby digitalizacja dokumentów, dzięki czemu byłyby one zawsze dostępne dla zainteresowanych stron, bez względu na miejsce pobytu oraz nie byłyby narażone na zniszczenie. Ponadto, dałoby to pracownikom i pracodawcom wgląd w historię swoich umów czy też długości stażu oraz doświadczenia zawodowego. Również organy państwowe miałyby ułatwiony wgląd do nich, co byłoby usprawnieniem wszelkich procedur związanych ze stosunkiem pracy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania wedle Państwa właściwości:

Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji planuje opracowanie wyżej opisanego rozwiązania? Jak dużo czasu zajęłoby opracowanie takiego systemu? Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje podjęcie prac w zakresie cyfryzacji dokumentacji związanej z zawieraniem stosunku pracy? Jeżeli tak, to w jakim kierunku zmierzają te prace?

Z wyrazami szacunku”

Czy będą elektroniczne umowy o pracę? Czekamy na odpowiedź ministerstw – zapytanie trafiło do:

1) ministra cyfryzacji oraz równolegle

2) ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.