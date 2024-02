9 lutego 2024 zaczyna się generalny strajk rolników może potrwać do 10 marca 2024. "Jeśli nie będzie nas, rolników, to nie będzie żywności". Już od 2023 trwają ogólnoeuropejskie protesty rolników, m.in. we Francji czy w Niemczech. Polscy rolnicy, którzy protestowali już w styczniu 2024 r. na mniejszą skalę, podkreślają: to protest przeciwko Brukseli, a nie polskiemu rządowi.

rozwiń >

9 lutego 2024 - paraliż na polskich drogach, protesty rolników

Jak rolnicy zapowiadali tak zrobili. W związku z niekorzystną dla polskich rolników decyzją Komisji UE w dniu 9 lutego 2024 roku można się spodziewać paraliżu. Protesty mają potrwać nawet kilka godzin. W wielu miastach i mniejszych miejscowościach drogi mają być okupowane przez protestujących.

Autopromocja

Rolnicy mają prawo zrzeszać się i strajkować

Już z samej ustawy zasadniczej, Konstytucji RP wynika, że rolnicy mają prawo się zrzeszać i strajkować. Jak wynika z Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Tak więc, w Polsce zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców. Rolnikom przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu.

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP jest wolną, niezależną i samorządną organizacją osób pracujących w rolnictwie i jego obsłudze, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek realizuje cele i zadania zawarte w jego statucie zgodnie z obowiązującym prawem. Zrzesza na zasadach dobrowolności pracujących we wszystkich sektorach i podmiotach gospodarczych rolnictwa i jego obsłudze. Celem Związku jest ochrona godności, praw i interesów materialnych, socjalno-kulturalnych i moralnych osób pracujących w rolnictwie i na rzecz rolnictwa. ZZPR w RP należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz do Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki (EFFAT).

Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawiają nam innego wyboru, jak ogłosić strajk generalny. Nie ma zgody na wdrażanie „Europejskiego Zielonego Ładu”, unijnej strategii „od pola do stołu” i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie. Rząd Polski musi mieć jasny plan dla produkcji rolnej, opłacalności produkcji, odbudowy polskiego przetwórstwa i polskiego handlu. O to będziemy walczyć aż do skutku. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zdrowa polska żywność, którą produkuje polski rolnik, to podstawa do wyżywienia i zdrowia obywateli RP. Prezydium NSZZ RI „Solidarność” apeluje o SOLIDARNOŚĆ całej społeczności rolniczej - wskazywali w oficjalnym komunikacie przedstawiciele NSZZ RI "Solidarność

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rolnicy protestują, bo sytuacja jest bardzo trudna

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest świadomy problemów w sektorze rolnym. Szczególnie podczas rozmów rządu z przedstawicielami organizacji i związków zawodowych rolników w dniu 6 lutego 2024 r. podkreślano brak opłacalności pracy w rolnictwie i wysokie koszty produkcji. Wskazywano, że rolnicy protestują, bo sytuacja jest bardzo trudna. Nie mają środków na zakup nawozów, nie mogą sprzedać zboża, którego ceny są bardzo niskie. Minister podkreśla: "Rolnicze protesty są także w interesie konsumentów, bo rolnicy jako grupa zawodowa chcą się wywiązać ze swoich zobowiązań wobec nich. Rolnicy, jak każda grupa zawodowa mają prawo protestować. Ja mogę się tylko z tym pogodzić i prowadzić dialog, aby później realizować obowiązki ministerstwa, właściwie pewnej służby wobec rolników".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie są postulaty rolników?

Ważne Rolnicy mówią 3 razy STOP! Sprzeciwiają się: Zielonemu Ładowi, importowi produktów rolnych z Ukrainy oraz ograniczaniu hodowli w Polsce. Rolnicy postulują o: Natychmiastowe odstąpienie od wszystkich założeń europejskiego "Zielonego Ładu" i stworzenie nowej, wspólnej polityki rolnej.

Zakaz wprowadzania na rynek Polski i Unii produktów wytwarzanych w sposób inny, niż zalecany w dyrektywach UE, oraz przywrócenie ceł na produkty z Ukrainy.

Rozbudowę infrastruktury portowej i magistrali kolejowej w celu poprawy logistyki związanej z transportem płodów rolnych.

Ograniczenie biurokracji w rolnictwie.

Ułatwienie prowadzenia inwestycji rolniczych na terenach wiejskich.

Zwiększenie limitu pomocy de minimis z 25 tys. do 50 tys.

Odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych między listopadem a końcem lutego.

6 czerwca 2024 - ogólnoeuropejski strajk rolników

W ramach sprzeciwu unijnej polityce rolnej w planach jest ogólnoeuropejski strajk rolników z różnych krajów w Brukseli. Strajk zaplanowano na 4 czerwca 2024, w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.