Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wzrosło do 4 242 zł, a to nie koniec. Ile wyniesie po kolejnej podwyżce w lipcu? Jak Polska wypada w porównaniu z innymi krajami w UE?

Zmiany w karcie parkingowej dla niepełnosprawnych. Będą ułatwienia - jednak nie tak szybko. Co to jest europejska karta osoby z niepełnosprawnością i europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami? Jak je uzyskać? Gdzie obowiązują? Swobodne przemieszczanie się w UE stanie się łatwiejsze dla osób z niepełnosprawnościami. Europejska karta osoby z niepełnosprawnością i karta parkingowa dla takich osób ułatwią dostęp do przysługujących im praw i preferencyjnych warunków we wszystkich krajach UE.