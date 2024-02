Nie na każdej uczelni podwyżki o 30%. Na publicznej adiunkt zarabia 6840 zł a na niepublicznej często otrzymuje tylko minimalną krajową 4242 zł!

Nawet ponad 2500 zł może wynosić różnica w zarobkach doktora, który jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na uczelni niepublicznej, w stosunku do doktora - adiunkta, który jest zatrudniony na uczelni publicznej i po podwyżkach zarabia minimalnie 6840 zł. Mało kto wie, że podwyżki wynagrodzeń na uczelniach o 30% nie dotyczą uczelni niepublicznych. Wyższe wynagrodzenie, zgodnie z nowym rozporządzeniem otrzymują tylko pracownicy uczelni publicznych.

Jest rozporządzenie o podwyżkach na uczelniach - 9370 zł brutto dla profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 235), określa nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników uczelni. Ustalono, że minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla profesora w uczelni publicznej wynosi 9370 zł. Skąd taka kwota? Wynagrodzenie ustala się, mając na uwadze adekwatność wynagrodzenia do kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na tym stanowisku. Trzeba mieć na uwadze, że te kwalifikacje, zatem pięcie się przez lata po stopniach kariery naukowej, uzyskując kolejno tytuł magistra, stopień doktora, doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego a później otrzymanie tytułu: Profesora, od Prezydenta RP - jest bardzo długą i ciężką drogą. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież nie jest to praca fizyczna - tak, ale praca umysłowa naukowca bywa niekiedy bardzo trudna. Trudnością jest ciągłe aktualizowanie wiedzy, poszerzanie horyzontów i odkrywanie, czegoś co jeszcze nie zostało opisane w literaturze przedmiotu. Oczywiście wszystko zależy od dziedziny naukowej, jednak wydaje się, że jak na kilkadziesiąt lat ciężkiej pracy naukowo-dydaktycznej, konieczności uczestniczenia w konferencjach polskich i międzynarodowych, systematycznego publikowania opracowań naukowych, prowadzenia działalności organizacyjnej na uczelni (w tym wiele formalności), licznych wykładów, seminariów, prowadzenia zajęć ze studentami - to taka kwota nie jest wysoka. Tym bardziej, że Profesurę od Prezydenta rzadko dostaje się będąc przed 50-tką. Oczywiście są takie sytuacje, ale nie zdarza się to często.

Ile zarabia pracownik naukowy? Ile zarabia wykładowca akademicki?

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm) postanowiono, że: wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, z tym że dla:

1) profesora uczelni - wynosi nie mniej niż 83%,

2) adiunkta - wynosi nie mniej niż 73%

- wynagrodzenia profesora. Co to oznacza w praktyce po zmianach rozporządzenia i podwyżkach? Tyle, że wprowadzone wzrosty wynagrodzeń minimalnego zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych wygląda tak:

Stanowisko Dotychczasowe wynagrodzenie (zł, brutto) Aktualne wynagrodzenie po podwyżce (zł, brutto) Wartość kwotowa podwyżki profesor

(100% stawki) 7 210,00 9 370,00 2 160,00 profesor uczelni

(83% stawki) 5 984,30 7 777,10 1 792,80 adiunkt

(73% stawki) 5 263,30 6 840,10 1 576,80 inny nauczyciel akademicki

(50% stawki) 3 605,00 4 685,00 1 080,00

Przykład Na co mają wpływ podwyżki na uczelniach? Wskazane w rozporządzeniu minimalne wynagrodzenie profesorskie ma wpływ także na różne inne świadczenia, np. na wysokość: łącznej miesięcznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium rektora jaką może otrzymać student, miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni, dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora, wynagrodzenia w postępowaniach awansowych, miesięcznego stypendium doktoranckiego. Podstawowe wynagrodzenie pracownika uczelni publicznej składa się z wynagrodzenia zasadniczego (nie może być niższe od minimum ustawowego) i dodatku za staż pracy, które stanowią stałe składniki wynagrodzenia. Dodatkowo nauczyciel akademicki w uczelni publicznej może otrzymywać dodatek funkcyjny, dodatek zadaniowy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych bądź inne dodatki jeżeli zostały określone w przepisach wewnętrznych. Od kiedy podwyżki na uczelniach? Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r. Pierwsze wypłaty wyższych wynagrodzeń nastąpią więc pewnie w luty/marcu z wyrównaniem od stycznia 2024 r. Ważne O WYNAGRODZENIACH DECYDUJĄ WŁADZE UCZELNI Faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach publicznych kształtują samodzielnie władze uczelni w ramach posiadanej w tym zakresie autonomii, indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika i z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.

Pracownicy uczelni publicznych zyskają a nie publicznych nie

Nie na każdej uczelni będą podwyżki o 30%. Na publicznej uczelni adiunkt po zmianach zarabia minimalnej 6840 zł brutto, a na niepublicznej często otrzymuje tylko minimalną krajową 4242 zł! Skąd taka różnica? Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i rozporządzenie odnoszą się tylko do pracowników uczelni publicznych!