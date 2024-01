W 2024 r. zleceniobiorcy zarobią więcej niż pracownicy. W styczniu co najmniej 4653,60 zł, w lipcu i październiku – nawet 5170,40 zł

Zleceniobiorca pracujący tyle samo, co pracownik może w 2024 r. zarobić więcej od niego. Różnica może wynieść w niektórych miesiącach nawet ponad 870 zł. To efekt podwyżki minimalnej stawki godzinowej, która weszła w życie w Nowy Rok.

Wynagrodzenia zleceniobiorcy lub usługodawcy może być ustalone w umowie zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) lub umowie o świadczenie usług (art. 750 Kodeksu cywilnego) w dowolny sposób (np. w stawce miesięcznej). Wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów tego rodzaju musi być jednak tak określona, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż minimalna stawka godzinowa.

Ważne Minimalna stawka godzinowa w 2024 r. wynosi: od 1 stycznia – 27,70 zł brutto

brutto od 1 lipca – 28,10 zł brutto

Umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług może ustalać wysokość wynagrodzenia, która nie zapewnia zleceniobiorcy lub usługodawcy otrzymania minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę. W takim przypadku zleceniobiorcy lub usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Ile może zarobić zleceniobiorca w 2024 r.

Oznacza to, że w każdym miesiącu należy ustalić, ile godzin przepracował zleceniobiorca lub usługodawca i pomnożyć liczbę godzin przez obowiązującą w danym miesiącu minimalną stawkę godzinową. Jeśli kwota wynagrodzenia określona w umowie okaże się mniejsza – należy wypłacić wynagrodzenie za dany miesiąc w wysokości równej iloczynowi liczby przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej.



Przy założeniu, że osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług pracuje tyle, ile wynosi wymiar czasu pracy dla pracowników, w 2024 r. w każdym miesiącu, za wyjątkiem listopada, taka osoba będzie uprawniona do wynagrodzenia wyższego niż wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę.



W styczniu 2024 r. zleceniobiorca lub usługodawca otrzyma o 411,60 zł więcej niż pracownik, którego zarobki równe są płacy minimalnej. Rekordowo korzystne będą lipiec i październik – wtedy różnica wyniesie aż 870,40 zł. Jedynie w listopadzie wynagrodzenie zleceniobiorcy ustalone przy uwzględnieniu minimalnej stawki godzinowej będzie niższe o 28,80 zł od minimalnego wynagrodzenia, jakie będzie obowiązywać w tym miesiącu.



Ilustruje to poniższa tabela:

Miesiąc Wymiar czasu pracy Wymiar czasu pracy Minimalna stawka godzinowa Miesięczne wynagrodzenie zleceniobiorcy Minimalne wynagrodzenie za pracę Różnica (dni) (godz.) (zł) (zł) (zł) (zł) Styczeń 21 168 27,70 4653,60 4242,00 411,60 Luty 21 168 27,70 4653,60 4242,00 411,60 Marzec 21 168 27,70 4653,60 4242,00 411,60 Kwiecień 21 168 27,70 4653,60 4242,00 411,60 Maj 20 160 27,70 4432,00 4242,00 190,00 Czerwiec 20 160 27,70 4432,00 4242,00 190,00 Lipiec 23 184 28,10 5170,40 4300,00 870,40 Sierpień 21 168 28,10 4720,80 4300,00 420,80 Wrzesień 21 168 28,10 4720,80 4300,00 420,80 Październik 23 184 28,10 5170,40 4300,00 870,40 Listopad 19 152 28,10 4271,20 4300,00 -28,80 Grudzień 20 160 28,10 4496,00 4300,00 196,00