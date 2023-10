Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 4300 zł

Kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie w 2024 r. w dwóch etapach, tj. od 1 stycznia wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca - 4300 zł. Zatem dojdzie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia w porównaniu z 2023 r. finalnie o 700 zł brutto. Dwuetapowy wzrost dotyczy także minimalnej stawki godzinowej przysługującej z tytułu umów zlecenia i o świadczenie usług. Od 1 stycznia 2024 r. będzie ona wynosiła 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 28,10 zł (brutto).

Minimalne wynagrodzenie a niepełny etat

14 września 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Stawki minimalnego wynagrodzenia wskazane w tym rozporządzeniu dotyczą pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat, otrzymujący wynagrodzenie minimalne, mają do niego prawo w wysokości odpowiedniej (proporcjonalnej) do etatu.

Wpływ minimalnego wynagrodzenia na inne świadczenia

Podwyżka minimalnej płacy spowoduje wzrost m.in. innych wypłat dla pracowników, które są uzależnione od tej płacy. Od kwoty minimalnego wynagrodzenia jest obliczanych wiele świadczeń przysługujących m.in. ze stosunku pracy. Świadczenia te będą należne w wyższej wysokości, pod warunkiem że prawo do nich powstanie w 2024 r.

Tabela 1. Wysokość wybranych świadczeń w 2024 r., zależnych od minimalnego wynagrodzenia

Rodzaj należności Wysokość minimalna od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. dodatek za pracę w porze nocnej* za styczeń, luty, marzec, kwiecień - 5,05 zł

za maj, czerwiec - 5,30 zł za lipiec, październik - 4,67 zł

za sierpień, wrzesień - 5,12 zł

za listopad - 5,66 zł

za grudzień - 5,38 zł wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój 4242 zł 4300 zł odprawa z tytułu zwolnień grupowych (nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę) 63 630 zł 64 500 zł odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację 4242 zł 4300 zł wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy (dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną) 4242 zł 4300 zł minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 3660,42 zł (4242 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%) 3710,47 zł (4300 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%) kwoty wolne w przypadku potrąceń obowiązkowych** 3221,98 zł (100% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku potrąceń niealimentacyjnych

2416,49 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

2899,78 zł (90% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku kar pieniężnych 3261,53 zł (100% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku potrąceń niealimentacyjnych

2446,15 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

2935,38 zł (90% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku kar pieniężnych kwoty wolne w przypadku potrąceń dobrowolnych 3221,98 zł (100% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku potrąceń na rzecz pracodawcy

2577,58 zł (80%) - w przypadku potrąceń innych należności niż na rzecz pracodawcy 3261,53 zł (100% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku potrąceń na rzecz pracodawcy

2609,22 zł (80%) - w przypadku potrąceń innych należności niż na rzecz pracodawcy świadczenie pieniężne dla praktykanta (nie więcej niż 2-krotność płacy minimalnej) 8484 zł 8600 zł

* Za 1 godzinę pracy.

** Kwoty netto, przy założeniu, że pracownik: korzysta ze zwykłych kosztów uzyskania przychodów (250 zł), ma prawo do kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), nie dokonuje wpłaty na PPK, nie korzysta ze zwolnień przychodów z podatku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koszty zatrudnienia pracowników

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracodawców wzrost kosztów zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymujących minimalną płacę. Ponadto ustawowa zmiana jej wysokości może determinować podwyżki stawek pracowników otrzymujących wynagrodzenie wyższe niż minimalne, a to też spowoduje wzrost kosztów płacy dla pracodawcy w przyszłym roku.

Tabela 2. Wzrost kosztów płacy wynikających ze zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Koszt wynagrodzenia minimalnego*: Wzrost kosztów płacy w 2024 r. w porównaniu z obowiązującymi od 1 lipca 2023 r. w 2023 r. w 2024 r. od 1 stycznia od 1 lipca od 1 stycznia od 1 lipca od 1 stycznia od 1 lipca 4204,75 zł 4337,28 zł 5110,76 zł 5180,64 zł 773,48 zł 843,36 zł (realny wzrost o 69,88 zł w porównaniu z kosztami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.)

* Przy założeniu, że składka wypadkowa wynosi 1,67% i na pracownika nie przysługuje ulga w opłacaniu składek na FP i FS ani FGŚP, pracownik nie przystąpił do PPK.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Od 1 stycznia 2024 r. minimalna stawka za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (w tym dla jednoosobowych przedsiębiorców) wyniesie 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 28,10 zł. Są to kwoty brutto. W porównaniu do 2023 r. wzrośnie o ok. 5 zł.

Podstawa prawna art. 18 3d , art. 81 § 1 i § 2, art. 87-87 1 , art. 91, art. 94 3 § 4, art. 151 8 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465

art. 6, art. 8-8a, art. 8d ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz.U. z 2020 r. poz. 2207

art. 8 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1784

art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1732; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 641

art. 3 ust. 2 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1244

§ 1-5 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. - Dz.U. z 2022 r. poz. 1952

§ 1-5 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. - Dz.U. z 2023 r. poz. 1893

Bożena Goliszewska-Chojdak

prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń