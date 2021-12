Minimalne wynagrodzenie 2022 - wszystko co musisz wiedzieć

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku - ile wynosi netto, a ile brutto? Jaka jest minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenie? Ile wyniesie koszt pracodawcy?

Minimalne wynagrodzenie 2022 brutto

Minimalne wynagrodzenie 2022 wynosi 3010,00 zł brutto. Jest to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Od minimalnego wynagrodzenia od 2022 r. nie pobiera się już podatku dochodowego. Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku.

Kwota minimalnej płacy wzrosła od 2021 r. o 210 zł. W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł brutto.

Wysokość minimalnej płacy >>> WSKAŹNIK

Minimalne wynagrodzenie 2022 netto

Minimalne wynagrodzenie 2022 netto wynosi 2 363,56 zł. Zgodnie z obliczeniami kalkulatora wynagrodzeń (Polski Ład) składka emerytalna przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie 293,78 zł, składka rentowa - 45,15 zł, składka chorobowa - 73,75 zł. Razem na składki przeznacza się 412,68 zł. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest kwota 2 597,32 zł, a sama składka wynosi 233,76 zł. Suma składek ZUS i składki zdrowotnej to 646,44 zł.

3010,00 zł - 646,44 zł = 2363,56 zł (wynagrodzenie netto)

Minimalne wynagrodzenie 2022 - stawka godzinowa, zlecenie

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku przy umowie zlecenie obliczane jest na podstawie tzw. stawki godzinowej. Jest to minimalna kwota, którą zleceniobiorca powinien otrzymać za godzinę swojej pracy. Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosi 19,70 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa netto wynosi 13,91 zł.

Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu w 2022 roku

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł. Natomiast § 2 rozporządzenia ustala, że od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł. Dzięki obliczeniom w kalkulatorze umów zleceń (Polski Ład) otrzymujemy kwoty składek: składka emerytalna - 1,92 zł, składka rentowa - 0,30 zł, składka chorobowa - 0,00 zł. Suma składek ZUS wynosi więc 2,22 zł. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota 17,48 zł, a sama składka wynosi (8% podstawy wymiaru) 1,57 zł. W sumie składki ZUS i składka zdrowotna to 3,79 zł. Podatek zryczałtowany wynosi 2,00 zł.

19,70 - 5,79 = 13,91 zł (stawka minimalna netto)

Minimalne wynagrodzenie na 3/4 etatu w 2022 roku

Skoro minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł to minimalna płaca na 3/4 etatu to kwota 2257,50 zł brutto. Przy użyciu kalkulatora, składki ZUS, składka zdrowotna i kwota netto przedstawia się następująco:

Składki ZUS Składka zdrowotna Zaliczka na podatek dochodowy Netto Brutto emerytalna rentowa chorobowa suma składek podstawa wymiaru składka 220,33 33,86 55,31 309,50 1 948,00 175,32 0,00 1 772,68 2 257,50

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku a koszty pracodawcy

Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 etatu w 2022 roku wynosi więc 1772,68 zł. W tym przypadku również nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę to wzrost kosztów pracodawcy. O ile wzrosły koszty zatrudnienia od 2021 do 2022 roku?

Podstawa wymiaru składki/minimalna płaca Składka emerytalna 9,76% Składka rentowa 6,5% Składka wypadkowa 1,67% Składka na Fundusz Pracy 2,45% Składka na FGŚP 0,10% Razem 2021 r. – 2800 zł 273,28 zł 182,00 zł 46,76 zł 68,60 zł 2,80 zł 573,44 zł 2022 r. – 3010 zł 293,79 zł 195,65 zł 50,27 zł 73,75 zł 3,01 zł 616,47 zł

Koszty pracodawcy związane ze składkami wynoszą w 2022 r. 616,47 zł miesięcznie. Wzrosły o 43,03 zł w porównaniu do 2021 r. Do całkowitego koszty zatrudnienia należy dodać jeszcze podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w kwocie 210 zł. Razem będzie to więc wzrost kosztów po stronie pracodawcy o 253,03 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2022 - kalkulator

Minimalne wynagrodzenie netto i brutto w 2022 roku można obliczyć dzięki kalkulatorom:

Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład (umowa o pracę - Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.)

Kalkulator umów zlecenia - Polski Ład (Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu.)

Minimalne wynagrodzenie za pracę [TABELA]

Rok Minimalne wynagrodzenie za pracę Podstawa prawna 2022 3010 Dz. U. z 2021, poz. 1690 2021 2800 Dz. U. z 2020, poz. 1596 2020 2600 Dz.U. 2019, poz. 1778 2019 2250 Dz.U.2018, poz.1794 2018 2100 Dz.U. z 2017, poz. 1747 2017 2000 Dz.U. z 2016, poz. 1456 2016 1850 - (kwota brutto 100%) 1480 - (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2015, poz. 1385 2015 1750 - (kwota brutto 100%) 1400 - (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2014, poz. 1220 2014 1680 - (kwota brutto 100%) 1344 - (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2013, poz. 1074 2013 1600 - (kwota brutto 100%) 1280 - (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2012, poz. 1026 2012 1500 1 200 - (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2011 Nr192, poz. 1141 2011 r. 1 386 - (kwota brutto 100%) 1 108,80 - (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2010 Nr 194, poz. 1288 2010 r. 1 317 - (kwota brutto 100%) 1 053,60 - (w pierwszym roku pracy 80%) M.P. z 2009 r. Nr 48, poz. 709

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1690)