Nowa tabela mnożników kwoty bazowej do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej od 1 stycznia 2024 r.

W ostatnim czasie doszło do nowelizacji tzw. rozporządzenia stanowiskowo-płacowego w służbie cywilnej. Nowe przepisy odnoszą się do wykazu stanowisk - w tym zakresie regulacja weszła w życie 13 grudnia 2023 r. Ponadto w rozporządzeniu uregulowano nową tabelę mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej - w tym zakresie regulacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r.

