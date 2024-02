Od 1 lutego 2024 r. nawet do 1000 zł dodatku za dzień pracy w zawodach medycznych

Od 1 lutego 2024 r. dodatkowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich. Można zarobić nawet do 1000 zł za dzień pracy. Poniżej ważne szczegóły w zakresie dodatków za pracę w ramach wojskowych komisji kwalifikacyjnych.

Od 1 lutego 2024 - nowe stawki wynagrodzeń w wojskowych komisjach lekarskich

W dniu 1 lutego 2024 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich (Dz.U. z 2024 r. poz. 120, dalej jako: rozporządzenie).

Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas udziału w pracach komisji lekarskich

Zwolnienie od pracy na czas udziału w pracach komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – to jedno z podstawowych praw pracowniczych osób zatrudnionych w szeroko rozumianej służbie zdrowia. Przepisy w tym zakresie zmieniły się we wrześniu 2023 roku. Aktualnie, zgodnie z obowiązującymi normami pracodawcy udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pewnym kategoriom zawodów medycznych, w przypadku konieczności ich udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej. Jakie to grupy zawodowe? Chodzi o: lekarzy, psychologów wchodzącym w skład powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz pielęgniarki lub ratowników medycznych, wyznaczonym do powiatowych komisji lekarskich.

Dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach komisji lekarskich

Osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarkom lub ratownikom medycznym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z określeniem zdolności tych osób do służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ile wynosi wynagrodzenie za udział w wojskowej komisji lekarskiej?

Zgodnie z nowymi przepisami, określona została górna granica, ponieważ ustalono, że wysokość wynagrodzenia za każdy dzień pracy nie może przekraczać 15% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'' na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za kwartał poprzedzający wypłatę wynagrodzenia. Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w 2024? Na ten moment, zgodnie z przyjętymi założeniami projektu budżetu państwa na 2024 r., przeciętne wynagrodzenie wyniesie 7 824 zł. Zatem przy takiej stawce, na ten moment dzienna stawka wynagrodzenia nie mogłaby przekroczyć 1173 zł. To wysoka kwota, za dzień pracy!

Trzeba jednak mieć na uwadze, że Rada Ministrów określa każdorazowo, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich, mając na względzie maksymalną wysokość wynagrodzenia.

Ważne DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA UDZIAŁ W KOMISJI Dodatkowe wynagrodzenie oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów:

1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 400 zł i nie większej niż 1000 zł oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył;

2) dla lekarza - członka wojewódzkiej komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 350 zł i nie większej niż 800 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

3) dla psychologa - członka komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 300 zł i nie większej niż 700 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

4) dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich - nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 600 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczyli;

5) dla sekretarza komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 500 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.

Wojewoda zleca przeprowadzanie badań

Wojewodowie zlecają podmiotom leczniczym przeprowadzanie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. W przypadku niemożności zlecenia przeprowadzania badań specjalistycznych lub badań psychologicznych podmiotom leczniczym wojewodowie mogą zawierać umowy o przeprowadzanie takich badań przez lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów. Koszty wynagrodzeń, dla osób czy podmiotów, które przeprowadzają badania specjalistyczne i obserwacje szpitalną pokrywa się z budżetu państwa, z części którą dysponują wojewodowie.