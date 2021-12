Zwolnienie od pracy podczas wypowiedzenia a wynagrodzenie

Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy podczas wypowiedzenia - jak prawidłowo ustalić jego wysokość? Co w przypadku znacznych wahań wysokości wynagrodzenia?

Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku pracy podczas wypowiedzenia

Problem: Niektórzy z naszych pracowników pracują w systemie akordowym. Jednemu z nich wypowiedzieliśmy umowę o pracę i zwolniliśmy z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia przypadającym od 1 września do 30 listopada 2021 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić przysługujące mu wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy? - pyta Czytelniczka z Konina.

Rada: Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy w okresie wypowiedzenia powinni Państwo ustalić jak za urlop wypoczynkowy. Ponieważ Państwa pracownik otrzymuje wyłącznie zmienne składniki wynagrodzenia, należy uwzględnić je w podstawie wymiaru wynagrodzenia za zwolnienie z obowiązku pracy, co do zasady, w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających wrzesień 2021 r.

Uzasadnienie: W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które należy obliczyć według zasad właściwych dla obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (art. 362 Kodeksu pracy w zw. z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy).

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

W podstawie wymiaru tego wynagrodzenia należy uwzględnić składniki za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy, a w przypadku znacznego wahania ich wysokości - maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc zwolnienia z obowiązku pracy. Należy przy tym pamiętać o wyłączeniu z podstawy wymiaru wynagrodzenia za zwolnienie ze świadczenia pracy świadczeń wskazanych w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, tj. m.in.:

jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

W obliczeniach tych należy bowiem uwzględnić wynagrodzenie przysługujące wyłącznie za faktycznie przepracowany czas.

Jak obliczyć wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy w okresie wypowiedzenia oblicza się:

Krok 1. dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie

Krok 2. mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za 1 godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie zwolnienia ze świadczenia pracy w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie wykonywał pracę.

Znaczne wahania wysokości wynagrodzenia

W przypadku znacznego wahania wynagrodzenia Państwa pracownika, które może być spowodowane np. sezonowością sprzedaży danego produktu, należy zastanowić się nad wydłużeniem okresu, z którego wynagrodzenie zmienne jest uwzględniane w podstawie wymiaru pensji za nieświadczenie pracy w okresie wypowiedzenia. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że za czas urlopu (a więc i zwolnienia ze świadczenia pracy) pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 zd. pierwsze Kodeksu pracy). Zatem w tym czasie nie może w żaden sposób stracić finansowo.

Wydłużenie maksymalnie do 12 miesięcy okresu uwzględnianego przy obliczaniu wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy powinno wynikać z przepisów wewnątrzzakładowych, np. regulaminu wynagradzania, a w przypadku pracodawców niezobowiązanych do jego posiadania - z przepisów o wynagradzaniu lub z umowy o pracę. Wprowadzając takie zasady obliczania świadczenia za czas niewykonywania pracy, należy stosować je do wszystkich pracowników wynagradzanych w ten sposób, aby nie naruszyć zasady równego traktowania.

Podstawa prawna:

art. 18, art. 362, art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162),

§ 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927),

§ 6, § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).