Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony 2021 - jak liczyć?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony w 2021

Zarówno pracodawca jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. W 2021 r. nie zmieniają się przepisy dotyczące długości okresu wypowiedzenia przy umowach zawartych na czas określony. Uzależniony jest od długości okresy zatrudnienia i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

był zatrudniony najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto dodać, że do okresu zatrudnienia ustalanego w celu ustalenia długości okresu wypowiedzenia wlicza się także okres pracy u poprzedniego pracodawcy, jeśli doszło do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w myśl art. 231 KP. Dotyczy to także innych przypadków, gdy z mocy prawa nowy pracodawca staje się następcą prawnym w stosunkach pracy poprzedniego.





Umowa o pracę zawarta na 1 rok

Zgodnie z powyższym wyliczeniem umowa zawarta na 1 rok uprawnia do okresu wypowiedzenia o długości 1 miesiąca. Należy pamiętać, że okres wypowiedzenia liczonego w miesiącach zaczyna biec dopiero z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie. Najlepiej zrobić to więc na koniec miesiąca. Wówczas już z 1. dniem kolejnego zaczyna się okres wypowiedzenia.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?

Zasady liczenia długości okresu wypowiedzenia są jasne. Mamy okres wypowiedzenia oznaczony w tygodniach lub miesiącach. W przypadku dłuższych okresów wypowiedzenia liczonych w miesiącach bieg okresy wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia i kończy się ostatniego dnia miesiąca niezależnie od tego ile miesiąc ma dni.

Pani Alicja pracowała 5 lat w jednej firmie. Postanowiła, że chce zmienić swoje życie i złożyła wypowiedzenie umowy 12 stycznia 2021 r. Kiedy skończy się okres wypowiedzenia Pani Alicji? Otóż staż pracy pracownicy uzasadnia zastosowanie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia. W związku z tym bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 1 lutego 2021 r. i kończy 30 kwietnia 2021 r., ponieważ jest to ostatni dzień miesiąca.

Natomiast okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach upływają zawsze w sobotę. Jest to pierwsza sobota następująca po 2 tygodniach, licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.

Pan Paweł pracował w danej firmie 5 miesięcy. Nie spełniła ona jego oczekiwań i 16 lutego 2021 r. złożył dokument z wypowiedzeniem umowy. Przysługują mu 2 tygodnie wypowiedzenia. 16 lutego to wtorek. 2 tygodnie licząc od wtorku, minął 2 marca (wtorek). Okres wypowiedzenia upłynie jednak dopiero w sobotę 6 marca 2021 r.