Podwyżki w podróżach służbowych. Za hotel do 1200 zł. 2 dni podróży 120 zł, a nie 90 zł diety. Do góry ryczałty

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).

Zmiany wejdą w życie 14 dni po publikacji rozporządzenia, a więc będzie to w 2026 r.

W uzasadnieniu projektu rozporządzeniu czytamy, że podwyżka z 45 zł do 60 zł wynika z inflacji:

1) w 2023 r. 111,4% a

2) w 2024 r. 103,6%,

3) w 2025 103,7 % (szacunek) i

4) w 2026 r. 103% - prognoza.

Pełna treść uzasadnienia w pliku PDF:

Nowe stawki diet, ryczałtów i zwrotów

Podwyższona wysokość diety z tytułu podróży służbowej na obszarze Polski (60 zł):

20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 12 zł,

ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 90 zł ,

, zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł.

Jak działa system rozliczania diet z tytułu podróży służbowej?

Jak działa system wypłaty diety dla pracownika, który odbywa na rzecz pracodawcy podróż służbową? Przepisy wyznaczają zasady ustalania stawek diet dla pracodawców z sektora publicznego. Pracodawcy „prywatni” mogą teoretycznie ustalać własne stawki. No, ale w praktyce nie mogą. Bo stosowanie stawek „publicznych” ma znaczenie w przepisach podatkowych co do kosztów (zaliczanych przez pracodawców) oraz podatków płaconych przez pracowników firm „prywatnych) – jeżeli stosują stawki diet „budżetowe”, to nie płacą podatku PIT. Stosując „publiczne” stawki diet pracownicy firm prywatnych nie tylko nie płacą podatku PIT, ale także składek ZUS od kwoty wypłaconych diet. To bardzo korzystny system zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

Jest to tak przykładowo tak opisane w projekcie omawianego rozporządzenia:

Przykład „Zmiana wysokości należności z tytułu podróży służbowej wiąże się także ze zwolnieniami podatkowymi. W świetle bowiem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163, z późn. zm.), diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku dochodowego do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.”

Stawki diet i innych świadczeń związanych z podróżami służbowymi mają też znaczenie dla zwolnienia z opodatkowania np.: 1) dodatku za rozłąkę (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) czy 2) przychodów osób posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody z pracy lub dochody z tytułu stypendiów (art. 21 ust. 1 pkt 20, art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ww. ustawy).

Podwyżki dotyczą też zagranicznych podróży służbowych

Rząd podwyższy:

kwoty diet przy podróży służbowej do Białorusi (z 42 EUR do 45 EUR), Czech (z 41 EUR do 45 EUR), Wielkiej Brytanii (z 45 GBP do 50 GBP) oraz innych państw, niż wymienione w załączniku w lp. 1-114 (z 41 EUR do 45 EUR),

kwoty limitów na nocleg w następujących państwach: Belgia (z 200 EUR na 250 EUR), Białoruś (z 130 EUR na 150 EUR), Bośnia i Hercegowina (z 100 EUR na 120 EUR), Chorwacja (z 125 EUR na 150 EUR), Czechy (z 120 EUR na 150 EUR), Francja (z 200 EUR na 250 EUR), Grecja z 160 EUR na 200 EUR), Hiszpania (z 200 EUR na 250 EUR), Holandia (z 150 EUR na 200 EUR), Luksemburg (z 200 EUR na 250 EUR), Łotwa (z 132 EUR na 150 EUR), Malta (z 180 EUR na 200 EUR), Mołdawia (z 94 EUR na 120 EUR), Niemcy (z 170 EUR na 220 EUR), Nowa Zelandia (z 180 USD na 220 USD), Portugalia (z 150 EUR na 200 EUR), Singapur (z 230 USD na 250 USD), Słowacja (z 132 EUR na 150 EUR), Słowenia (z 143 EUR na 150 EUR), Stany Zjednoczone Ameryki (z 200 USD na 250 USD, w tym Nowy Jork z 350 USD na 400 USD, Waszyngton z 300 USD na 350 USD), Ukraina (z 180 EUR na 220 EUR), Watykan (z 192 EUR na 220 EUR), Wielka Brytania (z 220 GBP na 240 GBP), Włochy (z 192 EUR na 220 EUR), państwa inne niż wymienione w lp. 1-114 (z 140 EUR na 160 EUR).

Ważne Jednocześnie zgodnie z wnioskiem Wiceprezesa NBP oraz Ministra Spraw Zagranicznych w projekcie rozporządzenia zmieniono walutę diet oraz limitu na nocleg przy podróży służbowej do Norwegii, Szwecji i Danii (odpowiednio z NOK, SEK i DKK na EUR), Australii (z AUD na USD) i Kanady (z CAD na USD). Kwoty diet oraz limitów na nocleg kształtują się odpowiednio dla: Norwegii – 56 EUR i 185 EUR, Szwecji – 64 EUR i 319 EUR, Danii – 67 EUR i 348 EUR, Australii – 79 USD i 231 USD, Kanady – 61 USD i 215 USD.

Podstawy prawne

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

