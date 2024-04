Kalkulator ryczałtu samochodowego 2024 pozwala na szybkie wyliczenie należności pracownika za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych. Jakie są stawki? Ile wynosi limit kilometrów na miesiąc?

Ryczałt samochodowy 2024 – limit kilometrów w miesiącu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy oprócz rozliczenia kilometrówki określa również ryczałt samochodowy.

Ustalono limit kilometrów w miesiącu rozliczanych w ramach ryczałtu. Limit w przeliczeniu na miesiąc ustala pracodawca (uwzględniając § 3 ust. 2-4 rozporządzenia). Służy on do wyliczenia należności z tytułu ryczałtu samochodowego.

Wspomniany limit kilometrów wynosi:

300 km w gminie do 100 000 mieszkańców,

500 km w gminie z ponad 100 000 do 500 000 mieszkańców,

700 km w gminie z ponad 500 000 mieszkańców.

Powyższe limity dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych można podnieść maksymalnie do 1500 km.

Natomiast dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej może maksymalnie wynosić 3 000 km.

Ryczałt samochodowy – wzór

Jaki jest wzór na obliczenie ryczałtu samochodowego?

Kilometrówka (stawka za 1 km przebiegu dla danego typu pojazdu w miesiącu) x miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne – (1/22 x liczba dni nieobecności w pracy)

Stawkę wynikającą z kilometrówki mnoży się przez miesięczny limit kilometrów. Następnie kwotę obliczoną w ten sposób pomniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności, a także za każdy dzień roboczy, kiedy pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Stawki kilometrówki:

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł Motocykl - 0,69 zł Motorower - 0,42 zł

Ryczałt samochodowy 2024 - kalkulator

Zamiast kilometrówki pracodawca może rozliczać się z pracownikiem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w formie ryczałtu. Najlepiej obliczyć wysokość ryczałtu samochodowego za pomocą kalkulatora. Kalkulator pozwala na wyliczenie kwoty, jaka przysługuje pracownikowi za miesiąc.

W kalkulatorze ryczałtu samochodowego po wprowadzeniu pojemności silnika auta, kwoty przyznanego limitu kilometrów oraz ilości dni nieobecności w pracy w miesiącu wyliczana jest należność.

Przykład Pracownik w kwietniu 2024 r. miał 3 dni nieobecności w pracy. Przejechał w sumie 300 km. Należy mu się ryczałt samochodowy za paliwo 297,95 zł. W tej kwocie zawarty jest podatek w wysokości 36,00 zł. Ryczałt samochodowy pomniejszony o podatek wynosi 261,95 zł.

Ryczałt samochodowy 2024 - druk

W celu otrzymania ryczałtu samochodowego pracownik składa pisemne oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w konkretnym miesiącu. Taki dokument powinien zawierać:

dane pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny)

liczbę dni nieobecności pracownika w pracy w miesiącu (z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności)

liczbę dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych