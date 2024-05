Zmienią się przepisy dotyczące kilometrówki. Pracodawca zwróci koszty używania do celów służbowych prywatnego samochodu elektrycznego

Rząd zamierza znowelizować ustawę o transporcie drogowym. Pracodawcy będą zwracać pracownikom koszty używania do celów służbowych prywatnych samochodów z napędem elektrycznym, hybrydowym, wodorowym.

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.). W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projektowanej zmianie przepisów dotyczących zwrotu kosztów wykorzystywania prywatnego auta na rzecz pracodawcy.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym zakłada zmianę brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Przepis ten upoważnia ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Pracodawca zwróci koszty używania samochodów elektrycznych

Projektowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym umożliwi zwrot pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 ze zm.) nie reguluje kwestii zwrotu pracownikom kosztów poniesionych w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych samochodami prywatnymi z napędem alternatywnym. W rozporządzeniu, poprzez uwzględnienie jedynie pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego, określono jedynie koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych dla pojazdów spalinowych.