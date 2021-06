Diety krajowe 2021 - stawki

Diety krajowe 2021 - jakie są stawki przy rozliczaniu podróży służbowych?

Diety krajowe 2021 - jakie stawki?

Podstawowe zasady dotyczące rozliczania diet za podróże służbowe w kraju przedstawiają się następująco:

podróż trwa poniżej 8 godzin - 0 zł podróż trwa od 8 do 12 godzin - 15,00 zł podróż trwa od 12 do 24 godzin - 30,00 zł podróż trwa dłużej niż dobę - 30,00 zł za każdą dobę + 15,00 zł za rozpoczętą dobę do 8 godzin lub 30,00 zł za rozpoczętą dobę ponad 8 godzin

Kiedy dieta nie przysługuje?

Prawo przewiduje sytuacje, kiedy dieta krajowa nie przysługuje. Okolicznością wyłączającą uprawnienie do diety jest zapewnienie pracownikowi całodziennego bezpłatnego wyżywienia. Dieta nie przysługuje także za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 rozporządzenia.

Diety krajowe - jak liczyć?

Diety krajowe liczy się zgodnie z zasadami podanymi na początku artykułu. A co w sytuacji zapewnienia częściowo bezpłatnego wyżywienia podczas podróży służbowej? Wówczas podane stawki pomniejsza się o określoną kwotę w zależności od tego, jakie wyżywienie zostało zapewnione pracownikowi. Dla danych posiłków przyjmuje się następujące kwoty:

śniadanie to 25% diety, obiad to 50% diety, kolacja to 25% diety.

WAŻNE! Jeśli pracownik nocuje w hotelu, w którym ma zapewnione darmowe wyżywienie, również zmniejsza się dietę o wskazane kwoty.

Zwrot kosztów przejazdów - podróż służbowa

Pracodawca zwraca pracownikowi koszty przejazdów w podróży służbowej. Należy w tym celu przedstawić dokument potwierdzający ceny biletów środków transportu. Natomiast na wniosek pracownika pracodawca może również wyrazić zgodę na przejazdy samochodem osobowym, motocyklem czy motorowerem, które to środki transportu nie stanowią własności pracodawcy. Jak wówczas rozliczyć koszty przejazdu? Liczbę przejechanych kilometrów mnoży się przez stawkę za 1 km przebiegu (stawka nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym).

Nocleg - zwrot kosztów

Zwrot kosztów za nocleg powinien opiewać na kwotę stwierdzoną rachunkiem. Przewidziano jednak limit - nie może być wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety za dobę podróży służbowej. Co w przypadku gdy pracodawca nie zapewnił pracownikowi noclegu bądź pracownik nie przedstawił rachunku za nocleg? W takiej sytuacji należy rozliczyć się ryczałtowo - 45,00 zł za nocleg, który trwał minimum 6 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00.

WAŻNE! Zwrot kosztów noclegu (lub ryczałt) nie należy się, jeśli był to czas przejazdu. Co więcej, zwrot kosztów nie należy się, gdy pracodawca uzna, że pracownik może codziennie wracać do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Komunikacja miejscowa - zwrot kosztów dojazdów

W przypadku komunikacji miejscowej również przewiduje się ryczałtowy zwrot kosztów - 6,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik nie ponosi kosztów dojazdów. Dodatkowo na wniosek pracownika pracodawca może zgodzić się na zwrot kosztów udokumentowanych dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Inne udokumentowane wydatki - zwrot

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w podróży służbowej dopuszcza się zwrot kosztów innych wydatków. Po pierwsze, muszą być związane z podróżą służbową. Po drugie, pracownik musi przedstawić rachunki potwierdzające te wydatki.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 167)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 919)