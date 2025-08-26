REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Podatki » PIT zero dla rodzin z dwójką dzieci. Prezydent Nawrocki wprowadza zerowy PIT [Ustawa]

PIT zero dla rodzin z dwójką dzieci. Prezydent Nawrocki wprowadza zerowy PIT [Ustawa]

26 sierpnia 2025, 16:23
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
pit zero dla rodzin z dwójką dzieci projekt ustawy
PIT zero dla rodzin z dwójką dzieci - projekt ustawy prezydenta Nawrockiego
gov.pl

Prezydent RP Karol Nawrocki złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci. Podnosi również drugi próg podatkowy do 140 tys. zł.

PIT zero dla rodzin z dwójką dzieci

Prezydent RP Karol Nawrocki 11 sierpnia 2025 r. złożył do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada wejście w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2026 roku. Projekt zakłada zwolnienie z podatku dochodowego do progu 140 tys. zł na osobę rodziców dzieci do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli dziecka nadal się uczy. Według propozycji Prezydenta rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci nie będą płaciły podatku do podwyższonego drugiego progu podatkowego w kwocie 140 tys. zł. Aktualnie próg ten wynosi 120 tys. zł. Prezydent chce podnieść go o 20 tys. zł.

Punkt drugi projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych:

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1aa i ust. 1ab w brzmieniu:

„1aa. W przypadku podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej dwojga dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, przy czym do liczby tych dzieci nie wlicza się dzieci, które na podstawie orzeczenia sądu zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych albo pozostają w związku małżeńskim, kwota zmniejszająca podatek wynosi 16 800 zł, a od nadwyżki ponad podstawę obliczenia podatku wynoszącą 140 000 zł podatek wynosi 32%; art. 21 ust. 46-48 stosuje się odpowiednio."

Pełna treść projektu ustawy »

Czy Polska ma na to pieniądze?

Prezydent Nawrocki zapowiada, że nowe rozwiązanie ma przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu, który dotyka Polskę. Rodziny muszą być wspierane. Komentuje to w następujący sposób: Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Polsce, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali Plan 21, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin. Jak czytamy na stronie Prezydenta RP finansowanie projektów obniżających podatki ma zapewnić tzw. „pancerz podatkowy” uszczelniający podatki VAT i CIT.

Źródło: INFOR
