Ważna zmiana! Dodatek sołtysowski po 7 a nie 8 latach pełnienia funkcji sołtysa

W 2023 r. dodatek sołtysowski wynosił 300 zł, a w 2024 od marca uległ waloryzacji i jest to 336,36 zł. Na dodatki dla sołtysów w 2024 r. państwo (my podatnicy) wydamy: 162 852 000 zł. Kwota ta z biegiem lat będzie rosła i przykładowo w 2032 r. wyniesie 232 716 000 zł.

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. 2023 poz. 1073). Ustawą wprowadzono dodatek sołtysowski. Jak podkreśla projektodawca: "Mimo istotnej roli, jaką sołtys odgrywa w społeczności wiejskiej, ustawodawca nie przewidział dla niego obowiązkowego wynagrodzenia, jedynie rada gminy może przyznać sołtysowi diety oraz zwrot kosztów podróży. Tym samym sołtys nie jest, jak w przeszłości, opłacanym urzędnikiem, ale pełni on funkcję społeczną, gdyż nie otrzymuje wynagrodzenia. Sołtysi nie są również objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek włożony w pracę dla społeczności wiejskiej może nie zostać w odpowiedni sposób wynagrodzony, ponieważ może nie zostać mu przyznana ani dieta, ani nie zostanie zwiększona mu emerytura. Należy przy tym podkreślić nakład pracy, jaki wiąże się z pełnieniem funkcji sołtysa." .

Ważne NOWELIZACJA PRZEPISÓW: DODATEK SOŁTYSOWSKI PO NOWEMU Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa dotyczy warunku odnoszącego się do długości i pełnienia funkcji sołtysa jak i warunku dotyczącego tego okresu, uwzględniającego pełnienie funkcji sołtysa przed i po wejściu w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dodatek sołtysowski przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat; ZGODNIE Z NOWELIZACJĄ USTAWY ZMIANA BĘDZIE TAKA, ŻE: NIE MNIEJ NIŻ 7 LAT.

2) osiągnęła wiek: a) w przypadku kobiet – 60 lat, b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Ważne NIE WLICZA SIĘ JUŻ OKRESU PEŁNIENIA FUKNCJI SOŁTYSA PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW Wcześniej było tak, że: do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ten ustęp 3 uchylono!

Dodatek sołtysowski nie przysługuje: osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Dlaczego doszło do zmian?

Jak podkreśla się uzasadnieniu do projektu: Zaproponowane zmiany przepisów wynikają z analizy postulatów kierowanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłaszane były kwestie dotyczące określania czasu trwania funkcji sołtysa. Ze względu na to, że sołtysi wybierani są w poszczególnych sołectwach w różnych terminach, pojawiają się różnice w długości kadencji, w wyniku czego łączne kadencje niektórych osób trwały np. 8 lat i 2 miesiące, a innych 8 lat bez kilku, kilkunastu dni. Ponadto, osoby pełniące funkcję sołtysa po wejściu w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otrzymywały decyzje odmawiające przyznania świadczenia. Dotyczyło to osób, które były sołtysami przed 1990 r. i „kończyły” swoje kadencje np. w maju, listopadzie, grudniu 1990 r.Proponowane zmiany umożliwią przyznanie świadczenia pieniężnego tym sołtysom, którzy pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres nie krótszy niż 90 miesięcy. Ponadto, także tym sołtysom, którzy pełnili funkcję sołtysa przed 1990 r., a następnie kontynuowali tę funkcję po wejściu w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Możliwa jest zatem sytuacja, w której osoba będzie mogła otrzymać świadczenie nawet jeśli nie była wybrana na funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ale pełniła tę funkcję po wejściu w życie tej ustawy.

Dodatek sołtysowski jest świadczeniem wypłacanym miesięcznie. Nie jest to świadczenie jednorazowe. Aby otrzymać świadczenie osoba uprawniona powinna złożyć wniosek. Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera: 1) Dane wnioskodawcy: a) imię (imiona) oraz nazwisko, b) datę urodzenia, c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, d) miejsce zamieszkania i adres zamieszkania, e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; 2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty; 3) podpis wnioskodawcy. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.