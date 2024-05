Zaniżone wynagrodzenie dla pracownicy w ciąży

Przykład

Spółka z o.o. zatrudniająca 50 pracowników, ze względu na problemy finansowe i inflacje postanowiła w ramach grupowego zwolnienia wręczyć pracownicy w ciąży Katarzynie Z. w dniu 17 maja 2024 r. wypowiedzenie warunków pracy i płacy w zakresie wymiaru etatu i wysokości wynagrodzenia. Pracodawca obniżył wymiar pracy z pełnego etatu do ½ i wynagrodzenie z 6 000 zł brutto do 3 000 zł brutto. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy nastąpiło z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z tym, że pracownica jest w ciąży i jej stosunek pracy podlega szczególnej ochronie w okresie ciąży, to przysługuje jej dodatek wyrównawczy.