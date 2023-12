Zwolnienia grupowe 2024. Dostaniesz maksymalnie 63 630 a od 1 lipca 2024 r. 64 500 zł. odprawy!

Praca zdalna rozwinęła się w trakcie pandemii. Szczególnego znaczenia nabrało wobec tego zarządzanie zespołami rozproszonymi. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza w sektorze IT. Powoduje to konieczność nowego podejścia do zarządzania zespołami. Umiejętność sprawnego zarządzania projektami realizowanymi zdalnie staje się priorytetem. Na jakie czynniki należy w tym kontekście zwrócić uwagę?