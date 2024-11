Podwyżki pensji: W tabelce różnice 100 zł między poszczególnymi grupami pracowników. Samorządowcy nie są zadowoleni

ZUS: Tylko do 30 listopada rodzice mogą składać wnioski o pieniądze przysługujące na dzieci

30 listopada mija ostateczny termin złożenia wniosku o wyprawkę szkolną, tzw. 300 plus, w ramach programu „Dobry Start”. Pieniądze przysługują na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24. roku życia.