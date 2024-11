Ile można dorobić do emerytury i renty w 2024 roku? Od grudnia wyższe limity dorabiania

Od grudnia limity dorabiania do emerytury i renty zmieniają się na wyższe. Ile emeryt i rencista może dorobić do emerytury i renty od 1 grudnia 2024 roku? Kiedy za dorabianie na emeryturze ZUS pomniejszy, a kiedy zawiesi świadczenie? Ile wynosi kwota maksymalnego zmniejszenia?

rozwiń >

Ile emeryt może dorobić do emerytury?

Zasadą jest możliwość dorabiania na emeryturze bez żadnych limitów. Po przekroczeniu wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, dodatkowy przychód osiągany przez emeryta nie ma wpływu na wypłatę emerytury. Emeryt może dorabiać na emeryturze ile chce. Inna jest sytuacja wcześniejszych emerytur. Emeryci pobierający wcześniejszą emeryturę objęci są tzw. limitami dorabiania. To osoby, które nie mają jeszcze wieku emerytalnego.

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytur zmieniają się kwartalnie wraz ze zmianą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Co kwartał Prezes ZUS podaje w komunikacie dwie kwoty – 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przekroczenie pierwszego limitu powoduje odpowiednie pomniejszenie wypłacanej emerytury. Natomiast przekroczenie drugiego limitu powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia.

Ile można dorobić do emerytury w 2024 roku?

Jaki przychód emeryci mogą osiągać w 2024 roku? Od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 roku obowiązywały limity dorabiania podane w Komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M. P. z 2023, poz. 1227).

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS bez pomniejszania emerytury można było osiągać przychód odpowiadający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. czyli 5036,50 zł brutto. Przychód wyższy od 5036,50 zł stanowił podstawę do pomniejszenia wypłacanej emerytury o kwotę przekroczenia. W przypadku przekroczenia stosuje się kolejny limit w postaci kwoty maksymalnego pomniejszenia. Jest to kwota ustalana raz na rok z dniem 1 marca. Od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku wynosi 794,35 zł. Jeśli dodatkowy przychód emeryta przekroczy kwotę 5036,50 zł o więcej niż 794,35 zł, ZUS pomniejszy emeryturę tylko o 794,35 zł.

Gdyby przychód emeryta wzrósł i przekroczył kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. czyli 9353,50 zł brutto, wówczas ZUS zawiesiłby emeryturę.

Ile można dorobić do emerytury od 1 marca 2024 roku?

Od 1 marca 2024 roku były już kolejne limity dorabiania emerytów i rencistów. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent, od dnia 1 marca 2024 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. wynosiła 5278,30 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. wynosiła 9802,50 zł.

W związku z powyższym od 1 marca do 31 maja 2024 roku można było dorabiać na emeryturze do 5278,30 zł bez żadnych konsekwencji. Natomiast przekroczenie tej kwoty powodowało odpowiednie pomniejszenie świadczenia emerytalnego.

Z dniem 1 marca 2024 roku zmieniona została także kwota maksymalnego zmniejszenia emerytury i wynosi obecnie 890,63 zł (do końca lutego było to 794,35 zł). Jeśli dodatkowy przychód emeryta, ponad 5278,30 zł przekroczy kwotę 890,63 zł, ZUS zmniejszy mu emeryturę tylko o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Natomiast przekroczenie kwoty 9802,50 zł skutkuje zawieszeniem emerytury.

Ile można dorobić do emerytury od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku?

Obowiązujące limity dorabiania w sezonie letnim 2024 roku znajdują się w komunikacie Prezesa ZUS z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent i wynoszą:

70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. wynosi 5703,20 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. wynosi 10 591,60 zł.

Zgodnie z powyższym, gdy dodatkowy przychód wcześniejszego emeryta wyniesie maksymalnie 5703,20 zł, ZUS nie pomniejszy wypłacanego świadczenia. Przekroczenie o kwotę wyższą niż 890,63 zł, nie spowoduje pomniejszenia wyższego niż o tę kwotę, ponieważ jest to maksymalne zmniejszenie. Natomiast przekroczenie kwoty 10591,60 zł skutkuje zawieszeniem emerytury.

Ile można dorobić do emerytury od 1 września do 30 listopada 2024 roku?

Znamy już Komunikat Prezesa ZUS dotyczący limitów dorabiania od 1 września 2024 r. Zgodnie z komunikatem z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent:

70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2024 r. wynosi 5626,90 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2024 r. wynosi 10 450,00 zł.

Dozwolone kwoty dorabiania dla wcześniejszych emerytów po raz pierwszy w tym roku maleją. Na początku 2024 roku bez żadnych konsekwencji można było dorobić 5036,50 zł, od marca do maja 5278,30 zł, od czerwca do sierpnia 5703,20 zł. Od 1 września do 30 listopada kwota ta spada do 5626,90 zł. Po jej przekroczeniu wcześniejsi emeryci i renciści będą mieli odpowiednio pomniejszane świadczenie z ZUS. Maksymalne zmniejszenie wynosi wciąż 890,63 zł. Drugi limit również się obniża - do 10450,00 zł. Wyższe zarobki spowodują zawieszenie wypłaty świadczenia.

Ile można dorobić do emerytury od 1 grudnia 2024 roku do 28 lutego 2025 roku?

Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2024 r. od dnia 1 grudnia 2024 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2024 r. wynosi 5713,20 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2024 r. wynosi 10 610,20 zł.

Ile można dorobić do emerytury pomostowej od września 2024 roku?

Emerytura pomostowa przysługuje przy spełnieniu kilku warunków, m.in.:

data urodzenia po 31 grudnia 1948 r.,

wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat,

wiek co najmniej 55 lat w przypadku kobiet lub co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn,

staż ubezpieczeniowy zawierający okresy składkowe i nieskładkowe co najmniej 20 lat w przypadku kobiet lub co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn.

Dorabianie do emerytury pomostowej odbywa się na zasadach opisanych powyżej. Obowiązują dwa limity. Pierwszy to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od września stosowana wysokość to 5626,90 zł brutto), którego przekroczenie powoduje pomniejszenie emerytury pomostowej o kwotę przekroczenia. Maksymalne obniżenie emerytury wynosi aktualnie 890,63 zł. Drugi limit to 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od września - 10 450,00 zł brutto), a jego przekroczenie jest równoznaczne z zawieszeniem emerytury pomostowej.

Ważne Od 1 stycznia 2024 roku do ustawy o emeryturach pomostowych dodano art. 17 ust. 4, zgodnie z którym prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

Ile można dorobić do emerytury policyjnej od września 2024 roku?

Emerytura policyjna przysługuje:

rozpoczynającym pracę w Policji przed dniem 1 stycznia 2013 roku - po 15 latach służby

rozpoczynającym pracę w Policji po dniu 31 grudnia 2012 roku - po 25 latach służby.

Policjant na emeryturze może dorabiać, ale obowiązują go limity podobne jak przy wcześniejszych emeryturach z ZUS. Przychód przekraczający wysokość 5626,90 zł powoduje obniżenie emerytury o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o 25% emerytury. Odmienny skutek niż w przypadku emerytur powszechnych niesie za sobą przekroczenie drugiego limitu czyli 10 450,00 zł przychodu na emeryturze policyjnej. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA pomniejsza wówczas emeryturę o 25%, a w przypadku emerytur z ZUS dochodzi do zawieszenia emerytury.

Ile emeryt możne dorobić do emerytury wojskowej od września 2024 roku?

Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim (art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin). W przypadku rozpoczęcia służby po dniu 31 grudnia 2012 roku – na emeryturę przechodzi się po 25 latach służby.

Do dorabiania do emerytury wojskowej stosuje się takie same zasady jak w przypadku emerytury policyjnej. Zgodnie z art. 40 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w razie przekroczenia limitu 5626,90 zł dochodzi do pomniejszenia emerytury wojskowej, jednak nie więcej niż o 25% emerytury. Przekroczenie limitu 10 450,00 zł powoduje pomniejszenie emerytury o 25%.