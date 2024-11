GUS: Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 4,9 proc. Komentarz PIE. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące stopy bezrobocia w październiku 2024 r. Resort rodziny na początku listopada szacował, że stopa bezrobocia w październiku wynosiła 5,0 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował komentarz do najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Chodzi o dane dotyczące stopy bezrobocia w październiku 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w środę, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 4,9 proc. wobec 5,0 proc. miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 765,5 tys. wobec miesiąc wcześniej 769,6 tys.

Zdaniem ekspertów z PIE na przełomie roku bezrobocie nieznacznie wzrośnie, co będzie efektem wahań sezonowych. Bardziej istotny wzrost stopy bezrobocia czy liczby zwolnień w kolejnych miesiącach jest mało prawdopodobny. Liczba osób, które tracą pracę jest stabilna - 32.5 tys. w październiku. Pomimo to rosną obawy o utratę pracy – odsetek osób wyrażających niepokój wzrósł od początku roku z 5 proc. do 12 proc. Niemniej sytuacja na rynku pracy jest stabilna, a liczba ofert pracy zbliżona do ubiegłorocznej - wzrost obaw wydaje się nieuzasadniony – napisano w komunikacie PIE.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej na początku listopada szacował, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,0 proc. Z danych resortu wynikało, że liczba bezrobotnych wyniosła 767,1 tys. Wskazywano, że liczba bezrobotnych była najniższą, jaką zanotowano w październiku od początku pomiaru, czyli od 1990 roku.

Bezrobocie w Europie w 2025 r.

W komunikacie odniesiono się także do prognoz Komisji Europejskiej dotyczących bezrobocia w Europie w 2025 r. Polska utrzyma najniższą stopę bezrobocia w Europie. Według prognoz Komisji Europejskiej, w 2025 roku wyniesie ona 2,8 proc., zaś w 2026 r 2,7 proc. Niskie bezrobocie związane jest zarówno z dobrą sytuacją gospodarczą i zmianami demograficznymi, np. starzeniem się społeczeństwa i częstszym przechodzeniem na emeryturę – przekazano.