Aktywnie w żłobku: Wiadomo, kiedy ZUS wypłaci pierwsze świadczenia za październik

ZUS poinformował, że pierwsze wypłaty świadczenia Aktywnie w żłobku znajdą się na rachunkach żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów 29 listopada 2024 r. W tym dniu ZUS przekaże na rachunki tych placówek świadczenie za październik. Placówki powinny wprowadzać dane do rejestrów żłobków (tzw. RKZ-5) do 5 dnia roboczego danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

ZUS uzależnia wypłatę świadczenia od danych z rejestru żłobków

W listopadzie placówki wprowadziły dane za październik do rejestrów żłobków (tzw. RKZ-5 udostępniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Są to informacje o wysokości opłaty za pobyt dziecka w placówce oraz dane opiekunów. Dopiero na tej podstawie ZUS rozpatruje wnioski o świadczenie Aktywnie w żłobku i ustala jego wysokość za październik.

W każdym miesiącu – do 5 dnia roboczego – placówki powinny wprowadzać do rejestru żłobków, tzw. RKZ-5, kwotę opłaty poniesionej przez rodzica za poprzedni miesiąc. ZUS zawsze będzie wypłacać świadczenie w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad.

Co ze starym dofinansowaniem do żłobka

Jeśli rodzic złożył wniosek o świadczenie Aktywnie w żłobku, to ZUS będzie wypłacać już nowe świadczenie. Prawo do dofinasowania żłobkowego w wysokości 400 zł zostanie uchylone. Za październik ZUS już nie wypłacił dofinasowania żłobkowego. W dniu 29 listopada wypłaci placówkom świadczenie Aktywnie w żłobku.

Jeśli jednak rodzic nie złożył wniosku o świadczenie z programu Aktywny Rodzic i dziecko nadal uczęszcza do placówki, to 29 listopada ZUS wypłaci dofinasowanie żłobkowe za październik w wysokości maksymalnie 400 zł. Świadczenie to nadal przysługuje, do momentu, gdy opiekun po złożeniu wniosku o nowe świadczenie nabędzie do niego prawo.

Świadczenie Aktywnie w żłobku

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” to jedna z trzech możliwości, jakie proponuje program „Aktywny Rodzic”. Wsparcie przysługuje na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowanej przez dziennego opiekuna. Aby ZUS mógł przyznać dofinansowanie, dziecko musi być wpisane do rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy, lub dziennego opiekuna.

Dofinansowanie „Aktywnie w żłobku” od 1 października wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 zł. ZUS nie wypłaci pieniędzy rodzicom, lecz przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.