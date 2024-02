Jak zachęcić kobiety do pracy w branży technologicznej? Może w pierwszej kolejności wyrównać zarobki

Średnio 13%. O tyle mniej niż mężczyźni średnio zarabiają kobiety w branży technologicznej. Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia obecności kobiet w sektorze ICT. Zarówno pod względem wysokości zarobków jak i zajmowanych stanowisk.

Z mało kobiet, za niskie zarobki

- Kobiety w branży technologicznej nadal napotykają na luki wynagrodzeniowe, zarabiając średnio o 13 procent mniej niż ich koledzy. Pomimo inspirujących przykładów kobiet na stanowiskach dyrektorskich, jak CEO, w technologii, ich udział w całej branży jest nadal nieproporcjonalnie niski, stanowiąc jedynie 8%. To odsetek, który daleko odbiega od oczekiwań. Co więcej, kobiety tworzą zaledwie 13% kadry zarządzającej w sektorze technologicznym, utrzymując tę samą dysproporcję w zarobkach - te nierówności podkreśliła Cecilia Bonefeld-Dahl, Dyrektor Generalna DIGITALEUROPE – podczas 5. międzynarodowej edycji Women in IT Day, organizowanej we współpracy z Future Collars, DIGITALEUROPE i European Women's Association.

Autopromocja

Obecność kobiet w sektorze ICT jest bardzo niska, obecnie jedna na pięć zatrudnionych osób to kobieta. W dziedzinach takich jak zaawansowane technologie AI, ich udział maleje do zaledwie 5%, co podkreśla znaczącą różnicę, zwłaszcza w bardziej specjalistycznych rolach.

Stajemy przed wyzwaniem zwiększenia liczby kobiet w dynamicznie rozwijających się sektorach jak analiza danych, sztuczna inteligencja, czy cyberbezpieczeństwo. Te obszary nie tylko oferują intelektualne wyzwania, ale również możliwość pracy nad przełomowymi rozwiązaniami z potencjalnym, znaczącym wpływem na poprawę zdrowia publicznego, ochronę środowiska i efektywne wykorzystanie energii.

Jak zachęcić kobiety do kariery w technologii? Już od wczesnych etapów edukacji, konieczne jest przemodelowanie podejścia do nauczania. Wprowadzenie praktycznych zastosowań technologii może uczynić te dziedziny bardziej dostępnymi i zrozumiałymi. Innowacyjne metody nauczania i wzrost reprezentacji kobiet mogą być kluczem do zmiany. Szacuje się, że do 2030 roku potrzebnych będzie 20 milionów specjalistów ICT, by sprostać innowacjom w Europie, przy obecnym deficycie 300 tysięcy specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Praca w tym obszarze, porównywalna do roli detektywa technicznego, jest niezbędna do ochrony naszych demokracji.

Pomimo inspirujących przykładów kobiet na stanowiskach kierowniczych w technologii, ogólny udział kobiet w branży pozostaje na poziomie zaledwie 8%, co jest dalekie od oczekiwań. Ponadto, kobiety stanowią tylko 13% kadry zarządzającej, zarabiając średnio o 13% mniej niż ich męscy koledzy. Różnice w podejmowaniu ryzyka między płciami mogą być jednym z wyjaśnień tej sytuacji. Aby odwrócić tę dynamikę, kluczowe jest nie tylko promowanie większej liczby kobiet w technologii, ale także tworzenie środowiska wspierającego ich rozwój zawodowy. Takie środowisko powinno aktywnie wspierać kobiety, umożliwiając im rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w tej szybko rozwijającej się branży.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Nasz perfekcjonizm i obawa przed ryzykiem często stanowią przeszkodę. Ważne jest, aby przyjąć postawę otwartości na zmiany i gotowość do podejmowania prób, traktując błędy jako część procesu uczenia się. Wychowanie dzieci w duchu odwagi do popełniania błędów i postrzegania konstruktywnej krytyki jako okazji do nauki jest równie istotne. Wyzwania życiowe wymagają od nas odporności i determinacji, aby kobiety mogły zajmować miejsce, na które zasługują, wykorzystując swoje kwalifikacje, innowacyjność i kreatywność w tworzeniu rozwiązań opartych na danych i sztucznej inteligencji – podkreśliła Cecilia Bonefeld-Dahl.

Jak zwalczyć uprzedzenia

Jest ogromna potrzeba promowania równości. Nie tylko w kontekście równouprawnienia płci, ale również w odniesieniu do różnorodności seksualnej, wiekowej i innych form różnorodności. Niestety, wciąż istnieją regiony świata, gdzie prawa kobiet są znacząco ograniczone, co zobowiązuje nas do aktywnego zaangażowania i działań na rzecz zmian.

Zwalczanie uprzedzeń wymaga od nas empatii i głębokiego zrozumienia, że nieświadome uprzedzenia są częścią każdego z nas, włączając mnie. To naturalne, że posiadamy własne przekonania i stereotypy. Jednak istotne jest, abyśmy byli świadomi tych uprzedzeń i aktywnie dążyli do ich eliminacji. Należy podchodzić do tego procesu z dystansem, utrzymując odporność i nieustannie dążąc do realizacji własnych celów. Przekonanie o własnych kompetencjach umożliwia osiągnięcie wyznaczonych celów i odniesienie długoterminowego sukcesu w karierze, zamiast pozwalać na to, aby drobne przeciwności czy nieporozumienia miały na nas zbyt duży wpływ - powiedziała Cecilia Bonefeld-Dahl.

Walczyć o równość płci

Podczas Women in IT Day, Cecilia zwróciła uwagę na znaczącą różnicę wynagrodzeń między płciami, podkreślając, że kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż ich męscy koledzy. - Te dane nie są tylko cyframi; one ilustrują głęboką potrzebę pracy nad osiągnięciem równości. Oraz przytoczyła historię Ady Lovelace, która stała się ikoną możliwości kobiet w dziedzinie technologii, pomimo przeszkód i stereotypów trwających przez stulecia, wskazując na "historyczny i nieoceniony wkład kobiet w rozwój technologiczny, który często był pomijany". Pomimo postępów w kierunku równości płci, przed nami wciąż długa droga do przebycia.

Cecilia przywołała liczne przykłady kobiet, które przełamały bariery i odniosły sukces w technologii. Wymieniła Mira Murati z OpenAI, Whitney Wolfe Herd z Bumble, Elizabeth Theophille z Novartis, Christel Heydemann z Orange oraz Meg Whitman, byłą CEO eBay i HP, jako przykłady kobiet, które nie tylko osiągnęły znaczące sukcesy, ale również kształtują świat za pomocą technologii.

Podkreśliła, jak istotna jest widoczność kobiet na wysokich stanowiskach, aby motywować przyszłe pokolenia do dążenia do równości i realizacji własnych aspiracji. Wspomniała również o wpływowych kobietach w dziedzinie polityki cyfrowej, takich jak Margrethe Vestager czy Lisa Foer, które mają znaczący wpływ na kształtowanie przyszłości cyfrowej.

Przyszłość technologii zależy od zaangażowania, talentów i perspektyw kobiet na wszystkich poziomach – od zarządzania i innowacji po kwestie polityczne. Historie takie jak Ada Lovelace czy Mira Murati pokazują, że przy odpowiednim wsparciu i zapewnieniu równych szans, kobiety mogą znacząco przyczynić się do rozwoju technologicznego i społecznego, kształtując nową erę innowacji i równości.

List wskazówek

Cecilia, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym, przekazuje zestaw wskazówek, które sama z powodzeniem wdrożyła w swojej karierze. Te porady są owocem jej osobistych przemyśleń i sukcesów.

Oto one:

Wybieraj sektor z przyszłością – Praca w takim sektorze jest nie tylko bardziej ekscytująca, ale również oferuje szansę na realny wpływ na świat. Technologia jest katalizatorem zmian. Nie przyjmuj krytyki osobiście – w swojej karierze napotkasz uprzedzenia i sceptycyzm, których nie będziesz w stanie zmienić. Pamiętaj, że ograniczenia innych nie definiują Twoich możliwości. Potraktuj to jako motywację, aby iść dalej i dążyć do realizacji własnych celów. Bądź gotów na poświęcenia – aby osiągnąć wybitne sukcesy, takie jak stanowisko CEO czy CTO, przygotuj się na konieczność długich godzin pracy i możliwość przegapienia niektórych rodzinnych momentów. Ważne jest, aby zachować równowagę i pamiętać, że te poświęcenia są częścią drogi do sukcesu. Zachowaj odporność – traktuj swoją karierę jak grę, w której możesz aktywnie wpływać na zmianę reguł. Buduj sieć wsparcia – otaczaj się ludźmi, którzy będą Twoim wsparciem, od których możesz się uczyć i którym możesz przekazać swoją wiedzę. Nie zapominaj o utrzymywaniu z nimi kontaktu, nawet podczas przerw w karierze. Rozwijaj umiejętności specjalistyczne – solidne podstawy w dziedzinach takich jak matematyka czy programowanie są fundamentem, który umożliwi Ci rozwijanie zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności. Nie musisz być ekspertem, ale wiedza w tych obszarach otwiera nowe możliwości.

- Technologia oferuje niezliczone możliwości do przyczynienia się do lepszych rozwiązań w medycynie, walce z globalnymi wyzwaniami i tworzeniu innowacji. Jest to fascynująca ścieżka kariery, która oferuje szansę na rzeczywistą zmianę - podsumowała Cecilia.

Wzajemne wsparcie i mentorstwo

Cecilia podkreśliła wagę edukacji i mentorstwa dla kobiet w technologii, zaznaczając konieczność zwiększenia ich obecności w dziedzinach STEM. Inicjatywy takie jak "Women for IT" są kluczowe w przekwalifikowaniu kobiet na specjalistów ICT. Jako nowo mianowany prezes Duńskiego Stowarzyszenia IT, zainicjowała utworzenie społeczności kobiet, promującej wzajemne wsparcie, wymianę wiedzy i rozwój kompetencji w IT.

Zainspirowana doświadczeniem jako jedna z nielicznych kobiet-CEO na konferencji, gdzie dominowali mężczyźni, Cecilia mobilizowała do działania, co zaowocowało powstaniem kobiecej społeczności liderów w technologii. Jej praca na stanowisku prezesa wpłynęła na wprowadzenie wytycznych dotyczących różnorodności, osiągając równowagę płciową w zarządzie. Pod kierunkiem obecnej COO, program "Women for IT" umożliwił przeszkolenie 900 kobiet na specjalistów ICT, z czego 70% znalazło zatrudnienie lub rozpoczęło działalność gospodarczą krótko po szkoleniu.

Te działania potwierdzają przekonanie Cecilii o znaczeniu dążenia do równości, co przekłada się na tworzenie innowacyjnych i różnorodnych rozwiązań napędzających postęp.

Zobacz także: Gdzie szukać pracy w 2024 r.? Oto ranking najbardziej pożądanych zawodów

Ile trzeba zarabiać miesięcznie, by dostać 3000 zł emerytury? Konkretne wyliczenia

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl