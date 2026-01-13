REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Wiek emerytalny w Polsce. Czy będzie wyższy i dla kogo?

Wiek emerytalny w Polsce. Czy będzie wyższy i dla kogo?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 stycznia 2026, 06:27
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
wiek emerytalny polska kobiet
Wiek emerytalny w Polsce. Czy będzie wyższy i dla kogo?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wiek emerytalny kobiet w Polsce w 2026 roku wynosi 60 lat, a mężczyzn 65 lat. Czy trwają prace nad podniesieniem wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównaniem go z wiekiem emerytalnym mężczyzn?

Wiek emerytalny w Polsce 2026

W Polsce wciąż mamy zróżnicowany wiek emerytalny pod względem płci. Kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Wciąż można przeczytać artykuły na temat rzekomego podnoszenia wieku emerytalnego kobiet, by zrównać go z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Czy zatem rząd zamierza podnieść wiek emerytalny w Polsce? Niecałe 2 lata temu zapytaliśmy o to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymaliśmy odpowiedź: „Informujemy, że w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej obecnie nie są prowadzone prace mające na celu podwyższenie wieku emerytalnego, czy też prace dotyczące zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.” Aktualnie mamy 2026 r. i nadal nic się w tej sprawie nie zmieniło. Polski rząd nie planuje zmian w powszechnym wieku emerytalnym kobiet.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Podniesienie wieku emerytalnego do 70 lat dotyczy tylko komorników

Czy w Polsce planuje się podniesienie wieku emerytalnego do 70 lat? W 2025 r. wiele treści w Internecie dotyczyło podniesienia wieku emerytalnego, ale zmiana ta odnosiła się wyłącznie do komorników. W dodatku była to pozytywna modyfikacja przepisów dla tej grupy zawodowej. A mianowicie Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację, która przesunęła z 65 lat na 70 lat granicę wieku, po której przekroczeniu odwołuje się z urzędu komornika. Ukończenie 65 lat oznaczało więc koniec pracy, gdy tymczasem inne ustawy regulujące zawody prawnicze ustanawiały korzystniejsze zasady.

Dla przykładu Prawo o notariacie przewiduje odwołanie notariusza po ukończeniu 70 lat. Dalej Prawo o ustroju sądów powszechnych reguluje przechodzenie sędziów w stan spoczynku, gdy ukończą 65 lat. Sędziowie mogą pracować dłużej, jeśli oświadczą taką chęć Krajowej Radzie Sądownictwa oraz przedstawią stosowne zaświadczenie zdrowotne. Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę. W takiej sytuacji dalsze zajmowanie stanowiska jest możliwe maksymalnie do ukończenia 70. roku życia. Jak przedstawia się kwestia wieku emerytalnego dla adwokatów i radców prawnych? Ustawy nie ustalają górnej granicy wieku wykonywania wspomnianych zawodów.

Podsumowanie

Podsumowując, podniesienie wieku emerytalnego do 70 lat nie dotyczy powszechnego wieku emerytalnego w Polsce. W zeszłym roku weszła w życie zmiana pozwalająca komornikom na wykonywanie zawodu dłużej o 5 lat. Wcześniej byli odwoływani z urzędu po ukończeniu 65 lat, a teraz mogą wykonywać zawód do 70 roku życia. Aktualnie nie trwają żadne prace w temacie wyższego wieku emerytalnego dla ogółu społeczeństwa. Niemiej jednak ekonomiści i inni eksperci często podnoszą ten temat jako nieunikniony etap wynikający z uwarunkowań demograficznych państwa polskiego.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Zobacz również:
Powiązane
Prezydent podpisał wyższy wiek emerytalny komorników. Czy będą odszkodowania?
Prezydent podpisał wyższy wiek emerytalny komorników. Czy będą odszkodowania?
Wiek emerytalny znów na celowniku? Dłuższa praca to wyższe emerytury i zdrowsze finanse publiczne
Wiek emerytalny znów na celowniku? Dłuższa praca to wyższe emerytury i zdrowsze finanse publiczne
Emerytury pomostowe, jedyna konkretna szansa na stałe pieniądze z ZUS przed ukończeniem ustawowego wieku emerytalnego
Emerytury pomostowe, jedyna konkretna szansa na stałe pieniądze z ZUS przed ukończeniem ustawowego wieku emerytalnego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Lekki stopień niepełnosprawności 2026. Jakie prawa i ulgi przysługują
13 sty 2026

Co w 2026 r. daje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Czy można ubiegać się o zasiłki z pomocy społecznej? Na jakie dofinansowanie z PFRON może liczyć pracownik? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Zmiany w zwolnieniach lekarskich: Co czeka pracowników? ZUS wyjaśnia
13 sty 2026

Nowe zasady kontroli L4 wejdą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy. ZUS wyjaśnia, że część przepisów, w tym możliwość pracy u jednego pracodawcy podczas zwolnienia w innej firmie, zacznie obowiązywać dopiero w 2027 roku.
2026: Nowy Rok - nowy Ty? Sukces postanowień noworocznych pracowników zależy również od pracodawcy
13 sty 2026

2026: Nowy Rok - nowy Ty? Sukces postanowień noworocznych pracowników zależy również od pracodawcy. Badania Johna C. Norcrossa z Uniwersytetu w Scranton wskazują, że ok. ¾ osób nadal utrzymuje swoje postanowienia po 1 tygodniu, 64 proc. – po jednym miesiącu, a po 6 miesiącach około 46 proc. osób nadal trzyma się swoich celów. W realizacji postanowień dietetycznych pomóc mogą pracodawcy, którzy wciąż zbyt rzadko mają świadomość swojego wpływu na zdrowie pracowników.
Pracodawcy pod lupą inspektorów PIP. Widać, że nadal jest duża liczba przypadków wymagających reakcji. Jak będzie w 2026?
13 sty 2026

Pracodawcy pod lupą inspektorów PIP. Widać, że nadal jest duża liczba przypadków wymagających reakcji. Jak będzie w 2026? Zobaczymy. Na ten moment wiadomo, że w pierwszych trzech kwartałach ub.r. inspektorzy pracy przeprowadzili o ok. 3,5 tys. mniej kontroli niż w analogicznym okresie 2024 roku. Z danych udostępnionych przez GIP PIP wynika, że spadła rdr. liczba wydanych decyzji ogółem, w tym w związku z naruszeniami w zakresie BHP. Mniej rok do roku było też decyzji płacowych, ale w tym przypadku wzrosła ich łączna kwota. Reakcją na stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom pracownika były m.in. mandaty karne i wnioski do sądu. Natomiast w związku z podejrzeniem przestępstwa złożono zawiadomienia do prokuratury.

REKLAMA

Wiek emerytalny w Polsce. Czy będzie wyższy i dla kogo?
13 sty 2026

Wiek emerytalny kobiet w Polsce w 2026 roku wynosi 60 lat, a mężczyzn 65 lat. Czy trwają prace nad podniesieniem wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównaniem go z wiekiem emerytalnym mężczyzn?
Rewolucja w zwolnieniach lekarskich. Kontrolerzy ZUS wylegitymują jak Policja, a ty możesz pracować na L4 - ZUS oficjalnie wyjaśnia w komunikacie ostatnie poważne zmiany i dementuje mity
13 sty 2026

Koniec z chaosem wokół zwolnień lekarskich. ZUS wydał właśnie oficjalny komunikat, w którym wyjaśnia nowe przepisy i prostuje narosłe przekłamania. Wprawdzie kontroler ZUS wylegitymuje Cię jak Policja i legalnie wejdzie do domu, ale za to będziesz mógł pracować u jednego pracodawcy (lub w swojej firmie), mając L4 dla drugiego. Co zmienia się teraz, a na co trzeba poczekać do 2027 roku?
Co najmniej 10 ubezpieczonych do składki wypadkowej [ZUS IWA]
12 sty 2026

W 2025 r. było co najmniej 10 ubezpieczonych do składki wypadkowej? Pracodawca musi złożyć ZUS IWA do końca stycznia 2025 r. Jak to zrobić?
ZUS oficjalnie prostuje informacje wprowadzające w błąd: nowe przepisy w zasiłkach i orzekaniu. Co się zmienia i od kiedy? [jest podpis Prezydenta]
12 sty 2026

W dniu 7 stycznia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie zwolnień lekarskich, przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania tych zwolnień oraz orzecznictwa lekarskiego w ZUS. W przestrzeni medialnej pojawiło się jednak wiele mylących informacji o wprowadzonych zmianach. Przedstawiamy więc wiarygodne informacje oparte prosto na komunikacie ZUS z dnia 12 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Nowe świadczenie ZUS dla rodziców seniorów. Nawet 3 757,82 zł miesięcznie
12 sty 2026

Według podawanych w mediach informacji proponowane zmiany przewidują że: rodzice seniorzy dostaną nowe pieniądze z ZUS. Dlaczego? Chodzi o zmianę na rzecz seniorów przepisów w zakresie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, Teraz już nie tylko MAMA 4+ ale RODZINA 4+. Według pomysłów łączne świadczenia dla pary rodzicielskiej mogą wynosić około 3757 zł miesięcznie, co znacząco zwiększy wsparcie dla osób, które oddały się wychowywaniu licznej rodziny - jednak są to tylko propozycje na ten moment, żadna ustawa nie weszła jeszcze w życie. Analizujemy jednak możliwości - bo problem niewątpliwie istnieje - ojcowie mają ograniczone możliwości pobierania świadczenia z ZUS. A to już przecież dyskryminacja a nie dyferencjacja.
Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2026 podpisane przez Prezydenta Nawrockiego. Wnioski przez MOS
12 sty 2026

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach, które wchodzą w życie w 2026 r. zostały podpisane przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Wnioski będą składce wyłącznie elektronicznie przez MOS czyli Moduł Obsługi Spraw. Co jeszcze się zmieni?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA