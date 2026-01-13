Wiek emerytalny kobiet w Polsce w 2026 roku wynosi 60 lat, a mężczyzn 65 lat. Czy trwają prace nad podniesieniem wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównaniem go z wiekiem emerytalnym mężczyzn?

Wiek emerytalny w Polsce 2026

W Polsce wciąż mamy zróżnicowany wiek emerytalny pod względem płci. Kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Wciąż można przeczytać artykuły na temat rzekomego podnoszenia wieku emerytalnego kobiet, by zrównać go z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Czy zatem rząd zamierza podnieść wiek emerytalny w Polsce? Niecałe 2 lata temu zapytaliśmy o to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymaliśmy odpowiedź: „Informujemy, że w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej obecnie nie są prowadzone prace mające na celu podwyższenie wieku emerytalnego, czy też prace dotyczące zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.” Aktualnie mamy 2026 r. i nadal nic się w tej sprawie nie zmieniło. Polski rząd nie planuje zmian w powszechnym wieku emerytalnym kobiet.

Podniesienie wieku emerytalnego do 70 lat dotyczy tylko komorników

Czy w Polsce planuje się podniesienie wieku emerytalnego do 70 lat? W 2025 r. wiele treści w Internecie dotyczyło podniesienia wieku emerytalnego, ale zmiana ta odnosiła się wyłącznie do komorników. W dodatku była to pozytywna modyfikacja przepisów dla tej grupy zawodowej. A mianowicie Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację, która przesunęła z 65 lat na 70 lat granicę wieku, po której przekroczeniu odwołuje się z urzędu komornika. Ukończenie 65 lat oznaczało więc koniec pracy, gdy tymczasem inne ustawy regulujące zawody prawnicze ustanawiały korzystniejsze zasady.

Dla przykładu Prawo o notariacie przewiduje odwołanie notariusza po ukończeniu 70 lat. Dalej Prawo o ustroju sądów powszechnych reguluje przechodzenie sędziów w stan spoczynku, gdy ukończą 65 lat. Sędziowie mogą pracować dłużej, jeśli oświadczą taką chęć Krajowej Radzie Sądownictwa oraz przedstawią stosowne zaświadczenie zdrowotne. Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę. W takiej sytuacji dalsze zajmowanie stanowiska jest możliwe maksymalnie do ukończenia 70. roku życia. Jak przedstawia się kwestia wieku emerytalnego dla adwokatów i radców prawnych? Ustawy nie ustalają górnej granicy wieku wykonywania wspomnianych zawodów.

Podsumowanie

Podsumowując, podniesienie wieku emerytalnego do 70 lat nie dotyczy powszechnego wieku emerytalnego w Polsce. W zeszłym roku weszła w życie zmiana pozwalająca komornikom na wykonywanie zawodu dłużej o 5 lat. Wcześniej byli odwoływani z urzędu po ukończeniu 65 lat, a teraz mogą wykonywać zawód do 70 roku życia. Aktualnie nie trwają żadne prace w temacie wyższego wieku emerytalnego dla ogółu społeczeństwa. Niemiej jednak ekonomiści i inni eksperci często podnoszą ten temat jako nieunikniony etap wynikający z uwarunkowań demograficznych państwa polskiego.