Seniorom nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?

Seniorom nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?

13 stycznia 2026, 19:56
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
800 plus
Seniorom nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?
shutterstock

Nie dali w 2025 r. to może dadzą w 2026 r.? W ostatnim roku w Polsce pojawił się gorący temat: czy seniorzy, którzy wychowali dzieci, mają prawo do specjalnego dodatku emerytalnego? Apelują o to tysiące osób, a ich zdaniem państwo powinno docenić ich wieloletni trud i wkład w rozwój kraju. Czy propozycja "800 plus dla seniorów" stanie się rzeczywistością w 2026 r., a jeśli nie, to jakie alternatywne formy wsparcia są w stanie zaspokoić ich potrzeby? Czy Prezydent Karol Nawrocki, który zapowiadał poprawę sytuacji seniorów i wzrost emerytur, wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom i przedłoży własną propozycję? Na odpowiedź czekają miliony Polaków.

rozwiń >

800 plus - jak jest a jak mogłoby być?

Obecnie, program "Rodzina 800 plus" jest skierowany do rodzin z dziećmi do 18 roku życia. Świadczenie w wysokości 800 złotych miesięcznie ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. Jednak propozycja "800 plus dla seniorów" jest zupełnie inna - chodzi o przyznanie dodatku emerytalnego za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. "To nie jest tylko kwestia wsparcia materialnego, ale również docenienia wkładu, jaki seniorzy wnieśli w rozwój kraju. Ich dzieci są dziś aktywnymi podatnikami, które finansują nasze emerytury. Dlaczego więc nie mielibyśmy mieć prawa do dodatkowego wsparcia?" - pyta pan Adam, 72-letni emeryt z Warszawy.

Seniorzy 800 plus

Seniorzy 800 plus

Nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus seniorom za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?

Na ten moment propozycja "800 plus dla seniorów" nie została jeszcze formalnie wprowadzona. Jednak w ostatnich miesiącach pojawiły się głosy w Sejmie oraz w mediach, które sugerują, że temat ten jest w fazie rozważania. "Rząd rozważa różne formy wsparcia dla seniorów, a propozycja dodatku emerytalnego za wychowanie dzieci jest jednym z nich. Chcemy, aby nasze społeczeństwo było bardziej sprawiedliwe i doceniało wkład pokoleń, które budowały nasz kraj," - mówi informator.

Nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus seniorom za wychowanie pokolenia Polek i Polaków? Dlaczego warto rozważyć taki krok?

Jak podkreśla wielu, przyznanie "800 plus dla seniorów" miałoby wiele pozytywnych konsekwencji. Po pierwsze, znacząco poprawiłoby to sytuację materialną wielu emerytów, którzy dziś borykają się z trudnościami finansowymi. Po drugie, byłoby to wyrazem docenienia i szacunku dla ich wieloletniego trudu i wkładu w rozwój kraju. "To nie tylko kwestia pieniędzy, ale również symbolicznego uznania. Seniorzy zasługują na to, aby ich praca i poświęcenie były dostrzegane i doceniane przez państwo," - podkreśla pani Zofia, 71-letnia emerytka z Gryfina, jak czytamy w komentarzach pod pomysłem.

Debata na temat wprowadzenia świadczenia przyznawanego seniorom za wychowanie dzieci wciąż nie cichnie. Choć od złożenia petycji w sprawie tzw. „dodatku emerytalnego” minęło już wiele, wiele miesięcy, temat pozostaje żywy i gorący. Czy w 2026 roku osoby po 50. roku życia oraz emeryci wreszcie otrzymają rekompensatę za wychowanie podatników? Czy pomysł ten ma szansę na realizację w obliczu wątpliwości prawnych i finansowych?

Apel o sprawiedliwość międzypokoleniową

Postulat brzmi prostolinijnie: przyznać 800 złotych dodatku do emerytury (lub świadczenia dla 50-latków) za każde wychowane dziecko, które obecnie pracuje i płaci podatki w Polsce. Inicjatywa, która w 2025 roku trafiła do Kancelarii Prezydenta RP, jest wyrazem głębokiego poczucia krzywdy. Autor petycji, Pan Adam Nycz, argumentuje, że obecni emeryci – w przeciwieństwie do młodych rodziców korzystających z szerokiego wachlarza wsparcia – kierowali swoje rodziny w czasach, gdy państwo nie oferowało żadnych benefitów. Pamiętna są „klucze na szyi”, brak pieluch i ciągłe niedostatki, a także kryteria dochodowe z lat 90., które wykluczały pomoc dla pracujących rodzin. W ich mniemaniu, ich dzieci, dziś dorosłe i zarabiające, są kapitałem, który zasila budżet, więc i oni zasługują na „dywidendę”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawo nie działa wstecz, czyli główne przeszkody pomysłu 800 plus

Niestety, droga do wprowadzenia „800 plus dla seniorów” usiana jest przeszkodami. Największą z nich jest fundamentalna zasada prawna: lex retro non agit – prawo nie działa wstecz. Przyznanie świadczenia za czynności wychowawcze sprzed kilkudziesięciu lat byłoby precedensem. Choć rząd w innych obszarach (np. przy wliczaniu umów cywilnoprawnych do stażu pracy) sygnalizuje możliwość korekty przeszłości, tu bariera wydaje się wysoka.

Poza kwestiami prawnymi, pojawiają się pytania natury technicznej:

  • jak udowodnić sprawowanie opieki nad dzieckiem?
  • czy akt urodzenia wystarczy?
  • co z rodzicami, których dzieci wyemigrowały?
  • I wreszcie – najważniejsze – koszty. Grupa potencjalnych beneficjentów to miliony osób. Eksperci ostrzegają, że comiesięczne wypłaty mogłyby zdestabilizować finanse publiczne, co wiązałoby się z koniecznością podniesienia podatków lub cięć w służbie zdrowia i edukacji.

Głosy krytyki: Zamiast roszczeń – stabilizacja

Nie brakuje też głosów stanowczo przeciwnych. Pan Edward, emerytowany nauczyciel, zapytuje wprost: „Skąd wziąć na to pieniądze?”. Jego zdaniem budżet państwa nie jest „dojną krową”, a tworzenie nowych świadczeń to spiralna drogą donikąd, która obciąża wnuki. Z kolei Pani Zofia podkreśla aspekt godności: dzieci rodzi się z miłości, a nie dla zysku. Wypłacanie „nagrody” za bycie rodzicem mogłoby być upokarzające i niesprawiedliwe wobec osób bezdzietnych czy tych, których dzieci wymagają opieki z powodu niepełnosprawności, a nie płacą wysokich podatków.

Czekamy na decyzję Prezydenta. Nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus seniorom za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?

Sprawa leży obecnie na biurku Kancelarii Prezydenta RP, zna ją też Sejm, Senat, Komisje. Możliwość jej urzeczywistnienia zależy od decyzji politycznych i woli legislacyjnej. Czy prezydent Karol Nawrocki, który zapowiadał poprawę sytuacji seniorów i wzrost emerytur, wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom i przedłoży własną propozycję? Na odpowiedź czekają miliony Polaków. Część komentatorów sugeruje, że jeśli nie pełne „800 plus”, to może pojawią się inne formy rekompensaty – np. jednorazowe świadczenia czy preferencje podatkowe.

Na razie debata trwa, zmuszając polityków do refleksji nad tym, jak państwo powinno honorować tych, którzy wybudowali jego potencjał demograficzny. Czy 2026 rok przyniesie przełom? Zobaczymy.

Źródło: INFOR
Seniorom nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?
