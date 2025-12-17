Seniorze: dają w 2026 dla wybranych pieniądze na żywność, leki, leczenie, ogrzewanie, opał, odzież [dla kogo, kiedy, wniosek]

W 2026 konkretnym grupom osób będzie przysługiwał zasiłek na żywność, leki, leczenie, ogrzewanie, opał, odzież. Opisujemy dla kogo, kiedy i jaki wniosek należy złożyć. Warto skorzystać z takiej formy pomocy - jak dają - to trzeba brać.

rozwiń >

Jakie świadczenia z pomocy społecznej w 2026?

W 2026 r. świadczeniami z pomocy społecznej są takie świadczenia pieniężne jak:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

zasiłek stały.

zasiłek okresowy,

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

NA co może być przyznawany zasiłek celowy?

Celem pomocy społecznej nie jest stałe dostarczanie środków utrzymania i zaspakajanie wszystkich potrzeb jej beneficjentów. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2025 r., I OSK 580/23. Sąd podkreślił, że: zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności może być przyznany na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu. Udzielając świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, organ kieruje się ogólną zasadą dostosowywania rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń do okoliczności konkretnej sprawy, jak również uwzględnienia potrzeb osób korzystających z pomocy, jeżeli potrzeby te odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Celem pomocy społecznej nie jest stałe dostarczanie środków utrzymania i zaspakajanie wszystkich potrzeb jej beneficjentów, lecz pomoc ta ma stanowić wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc ta nie może zatem polegać na stałym zapewnieniu środków utrzymania i ma jedynie subsydiarny charakter w stosunku do aktywności samego zainteresowanego.

Dlatego też, rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy społecznej, organ winien brać pod uwagę zarówno cele tej pomocy określone w ustawie, jak i możliwości finansowe organu. Winien on uwzględniać sytuację ubiegającego się o przyznanie świadczenie, jego zaangażowanie w zakresie współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, jak i zakres pomocy udzielonej mu ze środków publicznych. Treść art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mówiąca, iż w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy wyraźnie wskazuje, iż decyzja w powyższym zakresie zapada w ramach uznania administracyjnego. Wskazuje na to wyraźnie zwrot "może" odnoszący się do uprawnienia organu administracji.

Seniorze: dają w 2026 dla wybranych zasiłek na żywność, leki, leczenie, ogrzewanie, opał, odzież [dla kogo, kiedy, wniosek]

W 2026 r. dużej grupie Polaków będzie przysługiwał zasiłek celowy. Ma swoje przeznaczenie i cel na jaki jest przyznawany. Zasiłek celowy nie ma charakteru obligatoryjnego/ obowiązkowego, więc nie będzie przyznany przez organizacje, MOPS czy państwo z urzędu. Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym/ dodatkowym nie obowiązkowym. Na co jest przyznawany zasiłek celowy?

REKLAMA

Ważne Zasiłek celowy jest przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Szczególnie teraz, w okresie jesiennym i zbliżającym się okresie zimowym wiele osób może skorzystać z tego zasiłku, kiedy ceny prądu są wysokie a opał, w tym węgiel nie jest tani.

Dla kogo zasiłek celowy?

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Oprócz powyższego, zasiłek celowy przysługuje: osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz z niskim dochodem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla kogo darmowy bilet?

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego osobom, które w związku z załatwieniem ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych muszą się udać do innej miejscowości. Bilet kredytowany jest wystawiony na konkretny dzień i trasę przejazdu, ważny jest z dokumentem tożsamości.

Zasiłek celowy na zdarzenie losowe

Zasiłek celowy na zdarzenie losowe może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Ile wynosi zasiłek celowy w 2025?

Przepisy nie określają wysokości zasiłku celowego. Kwota zasiłku ustalana jest z uwzględnieniem, z jednej strony sytuacji materialnej wnioskodawcy i celu na jaki zasiłek jest przyznany, z drugiej strony – możliwości finansowych ośrodka. W pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie. Kwoty zasiłków mogą więc być różne.

Zwrot zasiłku celowego

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Co to jest specjalny zasiłek celowy?

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, zaistniałych w wyniku zdarzeń dotkliwych w skutkach i daleko ingerujących w plany życiowe osoby albo rodziny). Świadczenie to nie może wynosić więcej niż wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny.

Na co specjalny zasiłek celowy w 2026?

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Wniosek o zasiłek celowy

Generalnie świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka - jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

Przykład Krok nr 1: najpierw należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy. Można zgłosić elektronicznie do MOPs albo wniosek można również złożyć osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności. Krok nr 2: sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu. Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Kiedy wypłata zasiłku?

Termin i formę wypłaty zasiłku celowego ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.