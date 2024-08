Zbliża się rok szkolny 2024/2025. Pomimo tego, iż pewne świadczenia rodzicielskie (na dzieci) obowiązują już wiele lat, wciąż wielu rodziców pyta naszą redakcję i zastanawia się czy pewne świadczenia pieniężne można łączyć. Otóż można. Można skorzystać ze wszystkich 3 świadczeń: 300 zł + 100 zł + 800 zł na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2024/2025.

300 zł + 100 zł + 800 zł na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2024/2025. Możesz skorzystać ze wszystkich 3 świadczeń

Zbliża się rok szkolny 2024/2025. Pomimo tego, iż pewne świadczenia rodzicielskie (na dzieci) obowiązują już wiele lat, wciąż wielu rodziców pyta naszą redakcję i zastanawia się czy pewne świadczenia pieniężne można łączyć. Otóż można. Można skorzystać ze wszystkich 3 świadczeń: 300 zł + 100 zł + 800 zł na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2024/2025.

Kto może otrzymać 300 Plus?

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Te 300 zł to świadczenie pieniężne w formie jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Głównym przeznaczeniem pieniędzy ma być wyprawka szkolna, m.in. przybory szkolne, materiały naukowe, podręczniki, odzież itd. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ważne Rodziny otrzymają świadczenie 300 Plus bez względu na dochód.

Czy 300 plus dla przedszkolaka? Czy 300 plus dla zerówki?

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program ten nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Czy Dobry Start należy się studentom?

Nie, świadczenie z z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a nie w szkole wyższej. Program ten nie obejmuje studentów, pomimo iż granica wieku to aż 24 lat.

Kiedy składać wniosek o 300 Plus 2024?

Aby otrzymać wsparcie w postaci 300 zł na wyprawkę szkolną należy złożyć wniosek, taki wniosek może złożyć opiekun prawny czy opiekun faktyczny dziecka, mama czy tata dziecka. Co ważne, wniosek mogą też złożyć samodzielnie pełnoletni uczniowie, niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. We wniosku należy podać podstawowe dane osobowe oraz numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu oraz podstawowe dane o dzieciach i szkołach, do których uczęszczają.

Ważne Wnioski drogą online można składać było już od 1 lipca do 30 listopada. Zatem ZUS już rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.

Jak złożyć wniosek o 300 plus Dobry Start?

Wnioski można składać jedynie drogą online (elektorniczną) przez:

portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS

Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

bankowość elektroniczną.

Ważne Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie 2024), to wsparcie też trafi do rodziny, ale dopiero w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

"Dobry Start" 300 zł na wyprawkę wielu może podnieść o 100 zł. Jak i dla kogo?

Raz w roku wypłacany jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł. Łącząc to świadczenie z 300 plus można otrzymać nawet 400 zł na dziecko. Niemniej jednak nie jest to świadczenie, które przysługuje wielu rodzinom. Taki dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest przyznawane jedynie osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Dlaczego? To świadczenie, które przysługuje jedynie rodzicom dzieci, którzy pobierają zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny jest wypłacany, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami 764 zł. Zasiłek rodzinny wynosi obecnie od 95 do 135 zł miesięcznie.

Ważne 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: wnioski do 31 października 2024 Co jeśli próg dochodowy zostanie przekroczony? Okazuje się, że obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Wniosek o tzw. 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego można składać do 31 października 2024 r.

Komu przysługuje 800 plus?

Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o 800 plus

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Kiedy składać wniosek na 800+ w 2024?

Od 1 lutego 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy został złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Harmonogram wypłat 800 plus [SIERPIEŃ 2024]

